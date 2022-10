Gran Premio de Singapur de Fórmula 1: Carrera de hoy, en directo

Las cuentas no pueden ser más fáciles, eso sí, no lo tendrá sencillo el neerlandés, aunque no sería la primera vez que remonta. Max partirá 8º y Leclerc 1º pero para que el de Red Bull salga hoy como campeón tiene que GANAR la carrera y que Leclerc NO puntué, o sea que termine por debajo del 10º o que abandone.