Gran Premio de Miami 2023 de Fórmula 1: Sigue la carrera de hoy en directo

Alonso saldrá 2º en Miami, su segunda mejor posición de salida en la temporada. Tras la qualy se rindió en elogios hacia su escudería: "Siempre he estado motivado y he trabajado duro pero quizá no tenía el equipo detrás que creyera en mi rendimiento o en mi habilidad para configurar el coche y poder adelantar. Además, nunca he tenido un coche tan rápido como ahora, la realidad es que Aston Martin me ha cambiado por completo", dijo el asturiano.