Fernando Alonso: "Sería bonito competir contra Hamilton, aún tiene puntos débiles que no se han aprovechado"

Fernando Alonso sabe de primera mano lo complicado que es tener como compañero de box a Lewis Hamilton. Aquella temporada de 2007 en la que el inglés y el asturiano compartieron garaje saltaron mas que chispas.

Mucho ha llovido desde aquella lejana temporada y los caminos de ambos han sido bien distintos. Fernando Alonso ponía fin a su periplo en la F1 tras años de sinsabores, mientras que Hamilton ha dio creciendo hasta situarse a un solo título de los siete de Michael Schumacher, algo impensable en aquel 2007.

Pese a esa realidad, Fernando Alonso sigue pensando que el piloto británico "aún tiene puntos débiles que no se han aprovechado".

"Nadie está apretando ese botón, esa debilidad". Sería bonito competir contra él en una buena pelea. Quizá sus puntos débiles no son reales y todo está calculado, pero sería bueno descubrirlo", ha explicado Fernando Alonso en 'F1 Magazine'.

El asturiano reconoce que Hamilton ha elevado su nivel y su constancia en las carreras.

"Ha aumentado su nivel en los últimos años, especialmente en 2019 cuando el coche no ha sido tan dominante como en temporadas anteriores. Si no puede ganar, se queda muy cerca, no 20 segundos por detrás como sí pasa a veces con Valtteri (Bottas, compañero de Hamilton)", explica Fernando Alonso.

"Si estudias como son sus temporadas, siempre comienza el año tranquilo y nadie se beneficia de eso. Todos nos entusiasmamos de que sea el año de Bottas, pero no lo es, así que sería bueno competir contra él en una pelea adecuada. Quizás sus puntos débiles no son reales y todo está calculado, pero sería bueno descubrirlo", asegura Alonso.

Por último, el bicampeón del mundo deja una reflexión que suena a recado a Sebastian Vettel y Ferrari.

"Cuando tienes un buen coche y el resto se accidenta y cada vez eres más líder, todo está tranquilo, pero si el rival está a sólo un punto, o a 10, el estrés es distinto. Los errores son diferentes y tus comunicaciones por radio son diferentes. Necesitamos verlo cuando la presión está activa", afirma Alonso.