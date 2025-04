El 'emotivo' discurso de Fernando Alonso tras ser 11º en Arabia: "Es doloroso, frustrante, pero siempre daré el máximo"

A sus 43 años y tras casi 25 temporadas en Fórmula 1, Fernando Alonso salió exhausto, agotado y "frustrado" tras conducir "50 vueltas" al límite que solo le valieron para ser 11º, a un puesto del top 10 y fuera de los puntos por quinta carrera consecutiva.

Quinta carrera consecutiva sin puntuar

El asturiano sigue sin estrenar su casillero en uno de los peores inicios de su carrera, pero demasiado está haciendo para las nulas prestaciones de un Aston Martin que este domingo volvió a ser de los tres peores coches de la parrilla en Arabia, y tirando por arriba... No hay más que ver el rendimiento, otro día más, de su compañero Lance Stroll, 16º.

Alonso salió 13º y llegó a ponerse décimo tras una buena salida y los abandonos de Gasly y Tsunoda, que favorecieron a todos esos coches que luchaban por las últimas posiciones de puntos (los RB, Alonso, Bearman, Albon...). No obstante, la velocidad punta del AM25 era la peor de los diez coches y demasiado 'premio' sacó el español colocando el coche 11º después de una penalización a Lawson (fue 12º).

"Es frustrante, esto te consume por dentro... Pero siempre daré el 100%, por podios, victorias o puntos... Está en mi ADN y solo sé correr así"

Tras cruzar la línea de meta vimos a un Fernando agotado, "frustrado" pero reivindicativo. El auténtico ejemplo de un bicampeón del mundo que a sus 43 años da el 200% de lo que tiene por intentar llegar, no a la victoria, ni al podio, ni al top 5, sino a la última posición de puntos: "He dado el máximo, es mi ADN, yo daré el 100% siempre como si fuese la carrera que decide el campeonato... Esto te consume por dentro, el hacer 50 vueltas de clasificación, pero no sé correr de otra manera", dijo a DAZN.

"Japón y especialmente Arabia Saudí ha sido muy doloroso, terminar undécimo con la carrera que hemos hecho y no sumar ningún punto, no tener nada de suerte... es triste. Será difícil sumar un punto pero lo intentaremos", recalcó a AS.

Ahora nos vienen a la cabeza las declaraciones de Alonso tras la carrera de China (segunda) en la que su compañero Stroll sumó puntos tras la triple descalificación de Leclerc, Hamilton y Piastri: "A ver cuánto tiempo tardo en recuperar los puntos con Stroll con este coche", algo así dijo el de Oviedo sobre la suerte y el buen hacer del canadiense en las dos primeras carreras (Australia y China) en las que sumó hasta 10 puntos.

El incidente con Bortoleto...

Por otra parte, en plena carrera sufrió un susto de muerte cuando quiso adelantar a Bortoleto por fuera en la curva 1 y este, sin verle, casi le lleva contra el muro. "Ufff, ha estado muy cerca, comprobar el coche...", dijo por radio segundos después.

"Casi chocamos, él no me vio pero afortunadamente no pasó nada para ninguno". Hubo sorna con la acción y las posibles 'represalias' de Alonso porque el piloto de Sauber curiosamente forma parte del plantel de A14 Management, la agencia de representación del español.

La próxima cita del calendario será en Miami dentro de dos semanas.

