Fernando Alonso se pronuncia tras la muerte de Dilano van 't Hoff en Spa-Francorchamps

El mundo del motor volvió a teñirse de luto tras el catastrófico accidente que le costó la vida este sábado al piloto de 18 años Dilano van 't Hoff en Spa, Bélgica. Un coche le embistió frontalmente y a gran velocidad después de que el neerlandés se quedara parado en plena recta. Fitzgerald no le vio e impactó fuertemente contra Dilano causando su muerte.

La noticia trascendió enseguida, Domenicali fue el primero en pronunciarse y después varios pilotos de diferentes categorías, entre ellos Lance Stroll y después Fernando Alonso.

"No sé, realmente, si es la pista o es solo la velocidad y la visibilidad. Creo que lo más importante es la visibilidad. No es que no podamos conducir en condiciones de lluvia, cuando vemos todas estas banderas rojas, retrasos y los fans que se frustran en casa y cosas así. Así funcionan ahora los monoplazas, y la visibilidad es tan mala que no podemos circular en determinados circuitos a determinadas velocidades", explicó el asturiano este sábado.

La realidad es que la seguridad y la tecnología han avanzado a pasos agigantados en los últimos años. Cada día que pasa, los pilotos salen a la pista con más garantías que nunca pero el alcanzar velocidades superiores a 320-330km/h no deja de ser peligroso, y más en situaciones de poca visibilidad en pista. La lluvia trae consigo emoción en determinadas carreras pero también peligro, mucho peligro. E incluso a veces la muerte.

Alonso: "Tiene que ser la última vez, no puede volver a ocurrir"

"No sé si es un problema de Spa en sí. Supongo que en Monza, si encuentras un coche en el medio de la recta, no lo verás, es algo que no podemos volver a permitir que pase. Tiene que ser la última vez que pase. Y claro que cambiaría alguna curva peligrosa. Nadie quiere ver ningún accidente que sea problemático o peligroso. Hay circuitos urbanos, como en Bakú, donde si chocas siempre estarás en la pista, pero estás a 120 km/h y la visibilidad es buena. Cuando estás a 300, no puedes ver nada", sentenció el ovetense.

Otros pilotos también se pronunciaron: Verstappen, Stroll...

Gasly, Verstappen y Stroll también se pronunciaron sobre la fatídica noticia. "No tendríamos que haber estado en esta situación ya años atrás. Es necesario que se revise", dijo el de Alpine mientras que Lance lanzó un mensaje directo a la FIA: "Tenemos que pensar seriamente qué hacer con esa curva porque nunca es divertido pasar por allí. Cada vez que pasamos por ahí nos jugamos la vida y hoy vimos pasar algo malo y no está bien".

En el año 2019 también falleció en el mismo circuito otro joven piloto, Anthoine Hubert, en un múltiple accidente a gran velocidad.