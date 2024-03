Carlos Tatay se pasa a los karts ocho meses después de su grave accidente en Moto2 en Portugal

El piloto valenciano Carlos Tatay quiere volver a lo más alto del podio. Esa es su firme intención pese al grave accidente que sufrió el pasado mes de julio en el circuito portugués de Portimao, en una carrera de Moto2. El daño medular que sufrió le ha dejado en una silla de ruedas. En busca de metas realistas dice que "volver a andar lo ha borrado de sus objetivos".

"El objetivo de andar lo borré de mi lista de objetivos hace tiempo. Y yo creo que es esto lo que me ha hecho volver a ser feliz. Ahora mismo veo muy muy complicado volver a andar, lo que tengo que hacer es adaptarme a la silla (de ruedas). Adaptarme al metro veinte y ver toda la vida desde el 1,20 metros. No es ni mejor ni peor es otro foco, la vida ha cambiado pero todo es desde dónde y cómo lo enfoques", explica Carlos Tatay a Antena 3 Deportes.

De momento su pasión por la velocidad lo ha llevado a probar con los karts en su tierra, en el circuito Ricardo Tormo de Cheste y la experiencia ha sido muy positiva, aunque no se conforma solo con eso: del 26 al 28 de julio quiere competir en la Baja Aragón con un buggy que le han adaptado en Italia.

Hacía mucho que no notaba la velocidad, lo necesitaba. Me hace pensar que nada es imposible", reconoce el piloto valenciano.

Carlos es tan pragmático y está tan seguro de si mismo, que una vez asimilado lo difícil que es volver a caminar, lo siguiente es entender que a partir de ahora todo lo tiene que ver "desde un metro veinte", así de directo lo explica, es la altura a la que está ahora sentado en su silla de ruedas. Lo que no ha cambiado es la adrenalina que corre a toda velocidad por sus venas, para Tatay "ganar es el motor de mi vida".

"Mi motor es ganar. Sé de mis limitaciones y por eso sé que las voy a reventar. Yo siempre lo digo: a mí las motos no me gustan, lo que me gusta es ganar. Y el objetivo en un largo plazo es volver a lo más alto del podio", afirma el piloto de 20 años a Antena 3 Deportes.

