Carlos Sainz se pronuncia por primera vez tras el fichaje de Hamilton por Ferrari

Carlos Sainz Jr ha respondido al reciente fichaje de Lewis Hamilton por Ferrari a partir de 2025... con su nueva marca de karts 'CS55'. El madrileño ha presentado este proyecto personal en el circuito italiano de karting de Cremona junto a Roberto Merhi y Félix Porteiro.

Un gran día para Carlos que ninguna pregunta de los periodistas iba a 'arruinarle', pero las cuestiones eran obligadas, y eso bien lo sabía Sainz, que educado y comedido respondió como mejor pudo.

"Es el año más importante de mi carrera... y más en Ferrari"

"Estoy bien, es cierto que han sido dos semanas muy intensas para todos en casa, en Maranello, pero yo me centro en la preparación de esta temporada que es muy importante para Ferrari. Siempre intento buscar un nivel de presión alto. Hay que sentirse presionado y con estrés, hay que estar nervioso ante una carrera de Fórmula 1, cuando haces una salida o una vuelta de clasificación. A partir de ahí tengo mis técnicas para afrontar esos niveles de presión. No me gusta ir a las carreras demasiado relajado porque si no noto que me falta algo de exigencia. Este año, como en los nueve anteriores, es el año más importante de mi carrera. Afronto todos así. Y más en Ferrari", dijo Carlos.

2024 será el último año de Sainz en Ferrari

El anuncio del fichaje del siete veces campeón por Ferrari ha provocado un terremoto en la Fórmula 1 que ha sacudido directamente a Sainz, que ya sabe que 2024 será su último año en Maranello (hace días renovó Leclerc). Por esa razón, esta temporada, su cuarta en la prestigiosa escudería italiana, tiene que ser la mejor a nivel personal para el madrileño, que todavía no ha podido luchar por el título y apenas suma dos victorias en la F1 (Silverstone 2022 y Singapur 2023), con 16 podios en total.

"Anunciaremos noticias a su debido tiempo"

El todavía piloto de Ferrari anunció en redes sociales hace unos días que dará más información sobre su futuro "a su debido tiempo": "Tras las noticias de hoy, Scuderia Ferrari y yo no seguiremos juntos desde la final de 2024. Aún tenemos por delante una temporada larga y, como siempre, lo daré todo por el equipo y por los 'tifosi' de todo el mundo. Anunciaremos noticias sobre mi futuro a su debido tiempo", explicó.

De momento sabe que en poco menos de un mes arrancará la temporada 2024 de F1 en Bahréin, será el domingo 2 de marzo cuando se dispute el primer Gran Premio de la 75º edición del Gran Circo ¿Qué nivel veremos de Ferrari, Mercedes y Aston Martin? ¿Dominará de nuevo Red Bull con puño de hierro?