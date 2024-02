Carlos Sainz: "No estoy decepcionado, desde dentro ya sabía algunas cosas..."

Carlos Sainz sabe que esta será su última temporada en Ferrari tras el anuncio del fichaje de Lewis Hamilton por los de Maranello a partir de 2025. El piloto madrileño debe buscar equipo de cara a la próxima temporada y ha hablado sobre lo que supuso para él el terremoto de la llegada de Hamilton a la escudería italiana.

"No, no estoy decepcionado. Viendo a Ferrari desde dentro ya sabía algunas cosas y me preparé con el equipo para cambios para el futuro. Sin embargo, no quiero pensar en otra cosa que no sea dar el máximo en la temporada que me queda con Ferrari. Estoy tranquilo, sabemos que tenemos ante nosotros una temporada muy importante. Éste será mi último año en Ferrari, con lo que quiero hacerlo lo mejor posible: también me estoy entrenando con los karts para dar el máximo cuando esté en pista", indicó Carlos Sainz en una entrevista a Sky Sports.

"Me siento más joven y motivado que nunca"

El ganador de dos grandes premios con Ferrari (Silvertone y Singapur) reconoce que "no es el mejor 'feeling' (sensación) para empezar la temporada", pero avanza que lo va dar todo con Ferrari en el Mundial.

"Seguramente, no es el mejor 'feeling' (sensación) para empezar la temporada, pero en el momento en el que me ponga el casco en Bahréin y salga a pista, la única sensación que sentiré será la voluntad de querer ir cada vez más fuerte, optando a la victoria en el Mundial", explicó Carlos Sainz.

"En mi carrera siempre he dado pasos hacia adelante, mejorando cada año. Esta será siempre mi filosofía, lo volveré a hacer este año, en 2024 cumpliré 30, pero me siento más joven y motivado que nunca", señaló el piloto madrileño.

"Soy consciente de lo que valgo como piloto y por esta razón cuando miro al futuro estoy muy tranquilo. Estoy tranquilo, ya estamos trabajando en el futuro, pero sabemos que tenemos una temporada muy importante por delante. Este será mi último año aquí, quiero hacerlo lo mejor que pueda", concluyó.