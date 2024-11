La caída de Bagnaia en la sprint que deja el Mundial de Moto GP en manos de Jorge Martín

Jorge Martín no puede tener más de cara su primer título mundial de Moto GP. El piloto de San Sebastián de los Reyes se ha impuesto este sábado en la sprint del GP de Sepang y además, su inmediato perseguidor, Pecco Bagnaia, se fue al suelo a falta de 8 vueltas cuando marchaba en segunda posición.

Así fue la caída que puede dar el Mundial a Martín

El italiano, campeón en 2022 y 2023, se encontraba persiguiendo a Jorge Martín, 1º, y con la presión de Marc Márquez, 3º, cuando cometió un error en una de las curvas que más problemas ha causado este fin de semana. Bagnaia apuró demasiado el piano mientras giraba a izquierdas y un pequeño roce de su moto con este provocó que resbalara y le dejara completamente fuera de carrera.

Tanto Pecco como su equipo se llevaron las manos a la cabeza sabedores de que ya se les había escapado más de medio Mundial. En el caso de que el turinés hubiese terminado segundo y Martín primero, todavía tendría esperanza de recortar en la carrera de mañana, y en la sprint y la carrera del último Gran Premio, que todavía no se sabe donde se disputará después de que este viernes se confirmara la suspensión del GP de Valencia en Cheste por los efectos de la DANA.

Tras la sprint, Jorge Martín ha valorado lo sucedido: "Cuando se ha caído Pecco ha sido un momento muy mental", ha dicho el español antes de confirmar que donará el plus de dinero que recibe tras ganar la minicarrera a los afectados por la DANA en Valencia. "He salido bien pero Jorge ha sido más inteligente... Las sprint me molestan... Este Mundial solo puede perderlo Martín", decía el italiano, que es más de domingos que de sábados.

Diferencia en el Mundial

En estos momentos la diferencia entre Jorge Martín y Peco Bagnaia es de 29 puntos, 465 del madrileño por 436 del italiano, a falta de la carrera de este domingo en Sepang y la sprint y posterior carrera en la última cita del calendario, que en principio tendría lugar entre el 22 y 24 de noviembre en los siguientes circuitos: Jerez, Montmeló, Alcañiz y Qatar.

Aunque Martín se proclamaría campeón del mundo si este domingo consigue 9 puntos más que Pecco. Por otra parte, en el caso de que así sea, un español ganaría el Mundial de Moto GP cuatro años después de que lo hiciese por última vez Joan Mir en 2020.

No habrá GP de Valencia en Cheste

Así anunciaba el circuito Ricardo Tormo la suspensión del GP de Valencia de dentro de dos semanas por las terribles consecuencias personales y materiales de la DANA.

"Pese a que desde el punto de vista logístico la celebración del evento en el Circuit Ricardo Tormo era viable, la situación general de la zona no aconseja la celebración de eventos.

Tanto la organización del Campeonato del Mundo de Motociclismo, como la Federación Internacional de Motociclismo y los equipo y pilotos del mundial han trasladado al Circuit y a toda la comunidad valenciana su consternación por la situación y su apoyo a los familiares y amigos de las víctimas.

Desde Dorna Sports y en colaboración con la Federación Internacional y los equipos y pilotos se están estudiando distintas alternativas para celebrar la última cita del mundial y según el comunicado que se ha emitido este mediodía la ubicación de la última carrera se anunciará en breve".

