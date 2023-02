El atropello intencionado en una prueba de enduro en Francia que indigna al motociclismo

El mundo del motociclismo se mueve entre la vergüenza y la indignación por la acción de un piloto en una prueba de enduro en Francia. En concreto, la polémica y antideportiva acción sucedido durante la celebración de la 47º edición de la Enduropale du Touquet.

En un momento de la prueba un piloto cae al suelo y Tom Maurizi, en lugar de esquivarlo, decide pasar por encima del cuerpo del piloto caído para no perder tiempo. La vergonzosa acción se produjo durante la salida de la prueba y fue graba por varios de los aficionados que allí se congregaban.

Maurizi, con el dorsal 322, lejos de arrepentirse de su acción, mira hacía atrás y luego acelera para seguir su camino. Como era de esperar las reacciones y peticiones de sanciones para el piloto francés no se han hecho esperar. La organización de la prueba ha solicitado a la Federación Francesa de motociclismo (BFMTV) que expulse a Tom Maurizi.

"Tras ver las imágenes, la organización ha urgido a la Federación Francesa de Motociclismo para que convoque al piloto nº 322 ante la Corte Nacional de Disciplina y Arbitraje. Según los distintos vídeos, parece que el piloto nº 322 ha circulado deliberadamente por encima de un participante caído delante. La organización considera este comportamiento, moral y deportivamente inadmisible y contrario a los valores que defendemos en el Enduropale du Touquet, y exigimos que se dicte una sanción ejemplar", reza un comunicado emitido por la organización de la Enduropale du Touquet.

Tom Maurizi se defiende: "No podía moverme a la izquierda ni a la derecha..."

Tom Maurizi ha tratado de dar su versión de lo sucedido y justificar su incomprensible maniobra.

"Alguien cayó frente a mí, no sabía qué hacer. No podía moverme a la izquierda ni a la derecha porque no sabía lo que estaba pasando. Preferí acelerar levantando la parte delantera de la moto para no lastimarle", explica Maurizi en declaraciones recogidas por La Voix du Nord.