Antonio Lobato desvela el futuro de Fernando Alonso

Antonio Lobato, periodista especializado en Fórmula 1 y amigo de Fernando Alonso, ha arrojado luz en el diario Marca sobre el futuro del piloto español, a quien ve cumpliendo su vigente contrato con Aston Martin e incluso prolongándolo una vez se baje del monoplaza: "El proyecto de Aston Martin es a medio plazo. Lo que está viviendo ahora no se esperaba hasta el año que viene. Si no surgen problemas, creo que a Alonso le gustaría terminar su carrera en Aston Martin, incluso con fines que van más allá de ser solo piloto. En Bahréin me dijo que si todo iba bien, que un puesto en la jerarquía de Aston Martin, tratando de ayudar a los pilotos y el equipo, le podría servir".

Alonso, a sus 41 años, tampoco tendría intención de hacer ningún movimiento a otra fábrica, máxime cuando su primera temporada con Aston Martin está sorprendiendo a todo el Gran Circo: "Yo espero y deseo que no haya más cambios. Veo difícil que pueda irse a Mercedes, Red Bull o volver a Ferrari. Creo que Aston Martin ha sido una buena apuesta", dice Antonio Lobato.

La '33', complicada

El periodista, eso sí, ve aún muy lejos la victoria 33 de Fernando Alonso a pesar de sus cuatro podios en las cinco primeras carreras: "Fernando quiere más y Aston Martin quiere más. Pasar del tercero al segundo es batir a un Red Bull y pasar del segundo al primero para conseguir la 33 es ganar a los dos Red Bull. Hoy por hoy Red Bull es intocable. Hace un año estábamos más lejos, podíamos conseguir no la 33, pero sí la segunda con Carlos. Pero este año es inviable salvo que pasen cosas. Fernando está más cerca de conseguir la victoria que Carlos. El nivel de Fernando es bestial y lo está demostrando con un Aston Martin que no tiene la velocidad que tiene Red Bull. Si tuviera el mismo coche que Checo, pues no lo sé...".

Por su parte, el proio Fernando Alonso ya aseveró en 'Sky Sports' que le gustaría seguir ligado a la escudería de Silverstone una vez se retire de la Fórmula 1: "Cuando me retire, creo que volveré al Dakar, ya que no necesita una preparación como la F1, y seguramente seguiré ligado a la Fórmula 1, ya que puedo ser de ayuda para Aston Martin en el futuro, después de 20 años en la competición. Ese es mi deseo".