La odisea de la golfista Alejandra Rodríguez, atrapada varios días en un aeropuerto a la espera de una PCR válida para regresar a España

La nueva normativa aprobada en España obliga a todos los viajeros que quieran entran en nuestro país a tener una PCR con una vigencia de 72 horas. Un requisito para controlar la epidemia del coronavirus que provoca muchos quebraderos de cabeza.

Los deportistas españoles becados en el extranjero están comprobando que ahora es más complicado regresar a España. Es el caso de Alejandra Rodríguez Lamana, estudiante con beca de golf en Estados Unidos.

Alejandra pasó varios días en el aeropuerto antes de poder volar a España.

"Me metí en el aeropuerto y llevo ya dos días esperando"

"Una hora antes de embarcar me dijeron que no podía porque la PCR no cumplía con las 72 horas que piden en España. Yo llorando, no me ayudaron", cuenta Alejandra Rodríguez Lamana.

"Una situación angustiosa y de impotencia. Entendemos el riesgo sanitario y los problemas que hay, pero también hay que tener en cuenta las distancias, que son larguísimas", explica Jaime Rodríguez, padre de Alejandra.

Tras varios días en el aeropuerto, al fin Alejandra pudo volar rumbo a España.

"Ya acabo de aterrizar en España después de esta larga aventura", aseguraba Alejandra a su llegada a España.

Alejandra ya está en Madrid y va camino de su casa en Santander.