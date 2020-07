Ocho personas, condenadas a penas de entre seis y quince años de cárcel por planear un atentado en Río 2016

SUna corte federal de Brasil ha condenado a ocho personas a penas de entre seis y quince años de cárcel por acusaciones de planear un ataque en los Juegos Olímpicos de Río 2016, inspirados por el Estado Islámico.

Los ocho hombres fueron detenidos en julio, dos semanas antes de la inauguración de los Juegos en Río de Janeiro, generando temor a un ataque en el evento deportivo. Las autoridades dijeron que era "una célula absolutamente amateur, sin ninguna preparación, una célula desorganizada".

El líder del grupo, Leonid el Kadre de Melo, de 33 años, fue condenado por reclutamiento con el fin de practicar actos de terrorismo a 15 años y 10 meses de cárcel. Los otros siete fueron sentenciados a seis años y cinco meses por cargos de asociación criminal y promoción de organización terrorista.

Representantes del gobierno brasileño dijeron que el grupo no se había reunido en persona, no tenía financiamiento y no había tratado de contactar con el Estado Islámico, aunque sí intentaron comprar armas.