José María de Marco, exremero olímpico, salva la vida tras ser arrollado por un barco turístico en el Guadalquivir

El exremero olímpico José María de Marco ha salido ileso tras un accidente en el río Guadalquivir. Y es que De Marco fue arrollado por un barco turístico mientras entrenaba en su embarcación.

Emergencias Sevilla ha explicado que la experiencia de José María de Marco fue clave para que éste saliera ileso del incidente, que está siendo investigado. Y es que fue olímpico en Barcelona 1992 y Atlanta 1996.

El exremero olímpico se estaba entrenando junto a las inmediaciones de la dársena del río Guadalquivir en dirección al Puente de San Telmo, cuando una embarcación turística navegaba en dirección contraria.

Antena 3 Deportes ha hablado con el exremero olímpico, quien nos ha contado el pisodio: "El catamarán rompió mi barco y me hundió hacia abajo con la mala suerte de que se me quedó la mitad del barco pegada a mis pies, sin poder sacarlo. No podía bucear, no podía nadar... abrí los ojos y vi que estaba pasando el metal del catamarán por mi cara. Y sabía que la hélice venía detrás.

José María denuncia que el catamarán no le avisó: "El catamarán pasó por encima mía como por encima de un papel. Ellos tienen que avisar. Cuando se rema, se rema de espaldas. Sí se dieron cuenta, sonó fuerte. Sabía que la hélice venía detrás de ellos, pensé que de ahí no salía".

"Las trayectorias de ambas embarcaciones coincidieron y la del deportista, un barco de remo skiff, fue golpeado por la embarcación de mayor tamaño, tipo catamarán, lesionando al remero y rompiendo en dos su embarcación. Gracias a la destreza del experimentado deportista logró refugiarse en los bajos del catamarán sujetándose y evitando ser golpeado por las hélices del mismo, hasta que en un momento dado pudo bucear y salir de hueco del casco del catamarán", explicaron los servicios de emergencia.