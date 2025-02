Javier Castroverde completa la exigente Maratón de Hielo de Laponia: "Lo que prima es la cabeza"

El deportista gallego Javier Castroverde, conocido como el 'Iceman', ha completado con éxito la exigente Maratón de Hielo en Laponia, un desafío que ha puesto a prueba no solo su resistencia física, sino también su fortaleza mental. Un maratón de 42 kilómetros sobre el hielo del Mar Báltico, una experiencia única que no quiso perderse y que pusoa prueba su resistencia física y mental.

Durante la Sea-Ice Marathon de Luleå, Javier Castroverde tuvo que sobreponerse a las dificultades que encontraba en el camino.

"Me caí 3 ó 4 veces cuando intenté hacer 100 metros y ahí fue cuando realmente me di cuenta dónde me había metido", explica el atleta gallego a Antena 3 Deportes.

"Yo entreno el físico pero gran parte de mi entrenamiento es mental"

La adversidad no tardó en llegar, con la llegada de la nieve, las temperaturas descendieron rápidamente a -20 grados, creando una sensación térmica de -25 grados. Esta drástica caída en las temperaturas hizo que el atleta experimentara escarchas en la cara, un recordatorio constante de las duras condiciones a las que se enfrentaban. Sin embargo, lo más destacado de su experiencia fue el enfoque mental que aplicó para no abandonar.

"Lo que prima es la cabeza, es una de las cosas que yo hago cuando entreno. Yo entreno el físico pero gran parte de mi entrenamiento es mental", explica Javier Castroverde a Antena 3 Deportes.

A pesar de las dificultades, el gallego se mostró orgulloso de haber logrado ganar "esa batalla al hielo". "Lo pasé mal, pero logré ganar esa batalla al hielo", reconoce el corredor gallego.

Con esta hazaña, el 'Iceman' gallego no solo se convierte en un referente en el mundo del 'running' sino también en un referente personal. Su experiencia en Laponia demuestra que con perseverancia y una mentalidad fuerte, es posible conquistar incluso los entornos más hostiles.

Un calzado especial

El factor principal de esta maratón era el hielo sólido. Hasta el momento, Javier Castroverde había corrido sobre la nieve o el hielo de montaña, pero nunca lo había hecho sobre planchas congeladas. Para ello, iba preparado con unas zapatillas especiales con tacos. Durante la maratón, la habilidad de no resbalar y caerse era un plus más de concentración en una carrera para la historia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com