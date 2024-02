Jaime Izquierdo, tras su accidente en La Vaca Gigante: "No me planteo no haber saltado de la moto"

Jaime Izquierdo trabaja encima de una moto de agua con un objetivo: rescatar a las personas en el mar. Pero esta vez ha sido diferente, ya que el que ha tenido el accidente ha sido él mientras que estaba cubriendo el evento de 'La Vaca Gigante', un campeonato internacional de surf que cuenta con olas realmente impresionantes. Este torneo se celebró el pasado 21 de febrero en los acantilados de La Cantera - Cueto, en Santander (Cantabria). Afortunadamente, él mismo ha expresado que "solamente fue un susto".

"Tienes que entrar y salir con la moto antes de que llegue la ola y ahí es donde hay más riesgo", explica Jaime Izquierdo a Antena 3 Deportes.

Accidente contra las rocas

El surfista nos ha contado cómo fue ese momento: "Cuando dejé a uno de los competidores, me venía una ola detrás que había roto una espuma, pero había una zona que aún no la había roto, por la que yo pensaba que iba a poder pasar con la moto... Cuando ya empecé a pasar esa zona en paralelo a la ola, solté el gatillo para no acercarme mucho a las rocas, pero la ola me pilló y me empezó a arrastrar contra las rocas. Entonces, al ver que no podía evitarlo, salté de la moto y yo pasé la ola por debajo del agua". Unos instantes de tensión, pero que, por suerte, terminaron solo con "la moto destrozada" e Izquierdo en perfecto estado. Un hecho que pudo terminar, pero que el piloto asegura que "no se plantea no haber saltado de la moto".

Nada más pasar la ola, sus compañeros acudieron a rescatarle. Fue en el segundo intento cuando Jaime pudo subir a la moto y salir por la zona de los competidores, ya que "podía salir por su propio pie" y ayudar a recuperar su moto, que se había quedado estancada entre las rocas y de la que solamente pudo salvar su motor.

Expone su situación en las redes sociales

Tras este percance, el surfista compartió en su cuenta personal de Instagram (@jimyleft) cómo se sentía, ya que nadie se hace responsable de los gastos de reparación.

"Esta tarea implica poner en riesgo tu integridad y el material para salvaguardar la de los demás, en este caso los competidores", empieza explicando Jaime. Además, aclara que son la primera parte en la cadena de rescate cuando hay algún accidente con el objetivo de mantener la integridad de las personas en todo momento y resaltando que, cuando eso sucede, están comprometidos en la causa.

Solicita ayuda para la reparación de la moto

La causa principal por la que ha decidido hacer su caso público es que ninguna aseguradora cubre su material por el riesgo al que ellos se enfrentan. Por ese motivo, ahora Jaime Izquierdo se encuentra con una moto "destrozada", como él dice, y sin ningún tipo de ayudas por parte de los organizadores de la competición para poder reparar los daños porque los seguros "no quieren saber nada" de este tipo de motos.

De esta forma, en busca de ayudas, el piloto vasco ha decidido crear un crowdfunding para que la gente le pueda ayudar económicamente. Otra de las opciones que ha compartido son los ingresos a través de los bizums. Una iniciativa de la que está muy contento porque está recibiendo muchísimas ayudas tanto de personas como también de marcas.

"No suelo usar las redes para hablar de mi vida personal pero animado por mucha gente que me rodea voy a hacer el esfuerzo para ver si conseguimos algo. Ayer tuve un accidente con la moto de agua mientras cubría el evento de @lavacagigantesurf en Cantabria como moto de seguridad/rescate. Esta tarea implica poner en riesgo tu integridad y el material para salvaguardar la de los demás, en este caso los competidores. Somos el primer eslabón en la cadena de rescate y pieza fundamental cuando se trata de rescates en el mar y especialmente en rompientes. Los que cubrimos ese tipo de eventos somos surfers y/o pilotos experimentados pero ante todo, comprometidos cuando hay situaciones de emergencia", indica Jaime Izquierdo en su cuenta de Instagram.

Situación actual

Una semana después del accidente, Izquierdo se encuentra buscando opciones para comprar otra moto, y así poder seguir estando vinculando al mar, como lo ha estado haciendo estos últimos 30 años. Pese a este suceso, no se plantea dejar las motos de agua, y tras unas pérdidas que llegan a los 20.000 euros, la ilusión por seguir ayudando a gente sigue intacta. De momento, lleva recaudados unos 2.000 euros: "Estoy emocionado por toda la ayuda".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com