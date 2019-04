Zidane: "Hay muchos jugadores que pueden hacer caja para el club"

Muchos entrenamientos

"Una semana muy larga, muchos entrenamientos. Aprovechamos para trabajar físicamente y lo hicimos bien".

El estado de Kroos

"No sé si una gastroenteritis, se ha encontrado mal esta noche. Vamos a ver cómo evoluciona, pero no ha podido entrenar".

El papel de Benzema

"Benzema es compatible con todos, a los buenos les puedes juntar. Karim es un jugador diferente, sabe que puede hacer muchas cosas y se puede asociar con muchos jugadores".

¿Qué espera de Llorente?

"Lo veremos para el próximo año. Le conozco desde hace mucho tiempo, estuvimos juntos con el Castilla. Siempre está mejorando y necesita jugar más, eso le va a venir bien. Cuando jugó en el Alavés jugó con continuidad y ha hecho una temporada fenomenal".

El futuro de Bale

"Espero como los demás. Quedan siete partidos".

El Madrid que viene con el ejemplo de Kroos

"Toni es un jugador fundamental, muy bueno. En cinco años que ha estado en el Real Madrid ha hecho cosas muy buenas. Tiene tranquilidad, no le supera la presión y a mí me gusta, siempre me ha gustado. Se habla y se va a hablar de Toni y de otros jugadores... todos son muy buenos. Cambios vamos a tener, pero como los cambios no van a ser ahora, los cambios se sabrán a final de temporada".

Las salidas

"La voy a tener, pero de momento no he hablado con ninguno de ellos. Estamos todavía jugando, nos quedan siete partidos, ya habrá tiempo para hablar de lo que vamos a hacer".

El Leganés

"Espero un rival que quiere ganar al Real Madrid. Están haciendo una buena temporada, jugando bien al fútbol. No sólo tienen agresividad, saben jugar bien".

El hueco dejado por Cristiano

"El problema es que Cristiano no se puede cambiar. Se ha ido, pero podemos tener a otro jugador y no va a hacer lo que ha hecho Cristiano. Ha hecho cosas grandes con este escudo, ahora tiene otra etapa, pero para nosotros ahora hay otra etapa, es un final de temporada donde no vamos a ganar nada, pero vamos a hacerlo bien para intentar acabar bien la temporada".

Sin pistas

"No vamos a cambiar todo, pero no te lo voy a decir".

El recuerdo de la derrota en Copa contra el Leganés

"Para mí, fue una derrota muy dolorosa. Después de ganar la ida... puede pasar de todo, pero no me gusta cómo perdimos ese día".

La vuelta de Vinicius

"Es joven, lo quiero recuperar antes de que se acabe esta temporada. Va bien, ya está entrenando en el campo, no sé cuándo va a entrar con el equipo, pero en breve va a estar con vosotros".

¿Saldrá Isco en verano?

"Hay muchos jugadores que pueden hacer caja para el club. Muchos clubes quieren a muchos jugadores de aquí, eso no es nuevo. Isco es un jugador importante, a mí me gusta, pero ya sabes lo que pienso de Isco y de más jugadores de aquí".

La motivación de sus jugadores

"Aquí nadie se esconde. Todos quieren jugar, todos quieren entrenar. Tenemos que sacar nuestra motivación no para ganar un trofeo, pero para intentar acabar segundos".

El partido del lunes

"Hay muchos equipos que juegan el lunes, ahora nos toca a nosotros".