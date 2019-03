Zidane: "Cristiano está de puta madre"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró tras el doblete de Cristiano Ronaldo al Athletic Club de Bilbao (4-2), que el portugués "está de puta madre" y celebró el regreso de la imagen más desequilibrante de su jugador. "Vosotros (la prensa) estáis para opinar si Cristiano juega bien, mal, está acabado y esas cosas. Ha demostrado que está de puta madre, está bien y contento", aseguró en rueda de prensa siempre sonriendo ante cualquier tema por el que es preguntado.

El técnico madridista destacó que Cristiano fue más desequilibrante pegado a la banda izquierda ante el Athletic: "Para mí Cristiano es muy importante en la banda. Cuando encara a un jugador tiene velocidad en el uno contra uno. El Athletic era un rival muy fuerte y en la presión están todos juntos, dejaban más espacios al lado contrario de donde iban y la idea era esa, Cristiano más en la banda y lo hizo bastante bien. El primer gol es recuperación de Toni y Cristiano en uno contra uno es complicado defender".

El colombiano James Rodríguez también fue decisivo con un gol en el peor momento del Real Madrid en el partido. Zidane lo destacó: "Estoy contento por James, le faltaba un poco y meter gol es importante. Poco a poco está cogiendo ritmo e importancia en el equipo".

Admitió Zidane momentos de dudas ante el Athletic Club, pero se quedó con lo positivo: "Errores siempre vamos a tener, no estoy preocupado de esto. Estamos preparados para el partido de Roma. Estamos bien físicamente y en el juego, estoy contento de lo que hicimos ante un rival muy bueno. Lo importante es dar el máximo y ganar el partido. En 90 minutos hay momentos difíciles y los hemos tenido pero estoy contento. Lo bueno es que al final ganamos a un rival muy difícil. Sabíamos antes del partido que iba a ser complicado y que no siempre puedes ser dueño del balón".

Destacó Zizou el buen partido del croata Mateo Kovacic en su primera titularidad con él: "Contento de su partido, ha jugado muy bien. Lo quité porque estaba un poco cansado como es normal, pero contento de su actuación y del partido que hizo. Se entrena bien y juega bien".

Zidane piensa que la expulsión de Raphael Varane fue injusta: "No creo que haya sido justa, no vi las imágenes pero era un salto normal y creo que la segunda amarilla no".

Por último, no confirmó si Danilo será el elegido para cubrir la baja de Marcelo en los laterales: "Vamos a ver en Roma se puede cambiar, hemos probado porque teníamos esta idea pero veremos al próximo partido que vamos a hacer y quien va a jugar en el lateral izquierdo".