Xavi: "Puede que las expectativas generadas nos hayan pasado factura"

Xavi Hernández admite que "fue una decepción" que el Barcelona no pasara del empate a cero ante el Rayo Vallecano en el estreno de LaLiga en el Camp Nou.

"La expectativa generada quizá nos ha pasado factura. Los jugadores están más tensionados y ansiosos. Nos ha faltado tranquilidad a la hora de tomar decisiones", ha apuntado el entrenador azulgrana en rueda de prensa.

Necesitan ganar títulos este año

No pone excusas: "Este empate es insuficiente pero es fútbol, puede pasar. La temporada pasa por ganar títulos y el proceso seguirá siendo el mismo. Creer en el modelo de juego, hay que cambiar el rendimiento. Para buscar alguna explicación extra, nos ha faltado juego, pero nos ha faltado algo de tranquilidad, nos han pesado las expectativas, las aceptamos y mejor que sea así. Estoy buscando explicaciones, no excusas. Mejor esta expectativa que la del año pasado", añadió.

"Hoy el juego interior pasaba por encontrar el tercer hombre. Lo hemos hecho cuatro o cinco veces muy bien, pero nos ha faltado efectividad. No hemos hecho el mejor partido, pero hemos creado ocasiones de gol para ganar", opina el egarense.

Echó en falta mayor puntería: "Es largo de explicar. El juego exterior lo tenemos. Nos ha faltado efectividad, hemos hecho jugadas por dentro también, hemos hecho ocasiones como para ganar el partido. Tenemos varias bazas y hoy hemos priorizado más el juego exterior".

"Hemos estado espesos y la pena es que no entrara un gol aunque fuera de rebote"

"Nos tenemos que seguir reforzando pero no hay que buscar excusas, no hemos hecho un buen partido, en la toma de decisiones hemos estado mal. Ellos se han defendido bien, es un equipo trabajado muy bien. Hemos estado espesos y la pena es que no entrara un gol aunque fuera de rebote", opina el de Terrassa.

Asimismo, el técnico elogia a un Rayo Vallecano que se "defendió muy bien" y que "es un equipo muy trabajado técnicamente". Xavi hace autocrítica en ese aspecto: vio a un Barça estuvo "espeso" a la hora de contrarrestar la oposición del rival.

De Jong será importante... si se queda

Preguntado por la suplencia de Frenkie de Jong, Xavi quiso dejar claro que "no es un jugador suplente, es un jugador importante". Asegura desconocer lo que deparará el mercado, ya que suena Bernardo Silva y el club está intentando vender al neerlandés, pero si al final se queda en el conjunto azulgrana "es un jugador que va a dar mucho, seguro".

Asimismo, descarta las lesiones de Pedri y Kessié. El canario fue sustituido en el segundo tiempo con algunas molestias, pero Xavi ha explicado que después del partido se le hicieron pruebas que descartaba la lesión. Kessié, que se torció el tobillo, "tampoco está lesionado".