Xavi: "El partido es un reto, podemos ganar y cambiar la historia"

Esta jornada de la Champions League trae uno de los encuentros más destacados del calendario de la fase de grupos, el Bayern de Múnich - Barcelona. Un partido marcado, entre otras cosas, por las últimas goleadas de los bávaros a los catalanes y por la vuelta de Lewandowski a la que fue su casa. Xavi Hernández cree que el partido será "un reto" en el que demostrar "personalidad".

El preparador culé no ha desvelado detalles, pero ha afirmado que tiene el once claro para el partido contra el Bayern y ha insistido en que será en encuentro entre dos equipos "muy parejos". "Los dos queremos tener el balón, queremos presión alta, recuperar el balón, sufrimos sin él.. será muy intenso y con lucha para tener el balón", ha explicado.

Personalidad y mentalidad

Otra de las insistencias del catalán ha sido la personalidad y ha advertido que no mira "la experiencia" sino que será un día "para mostrar personalidad" por lo que pueden tener cabida jugadores jóvenes.

Al margen de las grandes cualidad del Bayern entre las que destacan "el grupo, la presión alta o cómo tiran la línea defensiva", Xavi es consciente de la diferencia de este Barça respecto al de hace 9 meses. "Ha cambiado la mentalidad: salir sin complejos, tener la pelota... También los fichajes afectan y las victorias dan confianza", ha subrayado.

Lewandowskiserá una "baza" por "cómo descarga balones, hace la presión alta, entiende el tempo y cuándo ir a por el hombre libre", llega "fresco" tras el descanso del sábado aunque ha querido destacar también que los blaugranas no solo dependen de él.

El resultado

En cuanto al resultado, Xavi se acuerda de las 3 últimas goleadas vividas por el club cuando él aún no era entrenador y ha insistido en "la humildad". "Hay muchas expectativas, pero el partido no cambiará nada si se gana, empata o pierde. No es para sacar conclusiones, aunque es un reto. Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo, al que nunca hemos ganado en su casa, pero no me gustaría que mañana se hiciera una sentencia por un resultado. Son solo tres puntos de una fase de grupos", ha asegurado sobre el resultado.

No obstante, la mejoría del Barcelona en estos meses le otorgan a los culé "capacidad de competir". "Tenemos ilusión y podemos ganar este partido y cambiar la historia", ha concluido.