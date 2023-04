Vinicius carga contra la Liga y comparte un tuit: "Está tirado en el suelo, le dan un pelotazo..."

Vinicius volvió a tener una tarde complicada en LaLiga, una competición en la que los rivales le buscan y muchas veces encuentran al brasileño. Fue el caso del partido en Montilivi, donde el brasileño acabó desquiciado y encarándose con el público, varios jugadores y viendo una tarjeta amarilla por protestar una acción en la que recibió un pelotazo de Santi Bueno cuando estaba en el suelo.

Tras el partido ante el Girona, el delantero brasileño compartió con ironía un tuit de la cuenta 'Mundo da Bola' que rezaba lo siguiente: "Vinicius estaba tirado en el suelo y el jugador del Girona le pateó con el balón. Vini se quejó, le sacaron una tarjeta y al rival nada".

El delantero del Real Madrid compartía esa publicación con un texto en el que ponía "LaLiga" junto a dos emojis que dejaban a las claras lo que sentía Vinicius tras el partido en Montilivi. Llueve sobre mojado en el caso del brasileño, envuelto en varias polémicas en varios partidos de esta Liga.

El entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, fue preguntado por el partido del brasileño y ensalzó al delantero del Real Madrid.

"Yo les he dicho a los jugadores 'él no se va a desconectar sigue encarando' y en la tarjeta a Arnau le he dicho 'es que eres muy bueno pero hay veces que te tenemos que hacer falta', pero hemos sido muy limpios en todo momento y él también ahora. Tiene piques pero es un jugador que no se desconecta y hace doscientos mil unos contra unos y esfuerzos... es un jugador, para mí, en el uno contra uno y en la capacidad de repetición de ese uno contra uno, es el mejor jugador del mundo y bueno, le sufres como rival y no se desconecta, aunque parezca que está haciendo cosas y tal cuando coge el balón va a por ti", analizó Míchel.

Ancelotti también destacó el partido de Vinicius y opinó que son demasiadas amarillas las que ha visto un jugador como el brasileño.

"A nivel individual ha estado bien, con un gol y una asistencia. Son demasiadas amarillas para un jugador como él", analizó el entrenador del Real Madrid.