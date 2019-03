Van Gaal: "De Gea estará listo para el inicio de la temporada"

El guardameta se perdió los dos primeros encuentros del conjunto de la Premier inglesa por unas molestias que no hicieron sino alimentar las voces sobre un posible deseo del jugador de salir de Manchester. El técnico holandés apuntó en la previa del duelo ante el Barça que De Gea no sólo debutará ya esta pretemporada en el Levi's Stadium sino que estará bajo palos en Old Trafford el próximo ocho de agosto para el debut en Premier de los 'red devils' ante el Tottenham Hotspur.

"Jugaremos (ante el Barça) con el equipo que en principio jugará la primera jornada de Premier contra los Spurs. El once inicial jugará 60 minutos", indicó. "Cuando un jugador está lesionado hay que esperar igual que si estuviésemos en temporada. Doy a los jugadores tiempo para recuperarse y ponerse en forma. Es posible que De Gea esté listo para el inicio de la temporada ante los Spurs porque jugará contra el Barcelona", añadió.

Hace oídos sordos al supuesto interés por Pedro del United

Además, el entrenador del United, donde podría recalar el barcelonista Pedro Rodríguez, insistió en que no se puede hacer caso a todos los rumores de fichajes. "No es difícil lidiar con rumores. Nunca contesto a esas preguntas porque no puedo. Quiero hacerlo pero no es bueno para el United, para los jugadores y para mí tampoco", indicó. "Cada palabra que dedico a jugadores por los que se puede estar negociando es una palabra de más. He leído de muchos jugadores interesantes que se supone quiere el United y no es todo verdad", añadió. En cuanto al duelo ante el Barça, el extécnico del conjunto azulgrana destacó en primer lugar la figura de su homólogo Luis Enrique Martínez.

"Luis Enrique fue jugador mío y siempre dio el 100%. Era como Wayne Rooney. Anotó muchos goles y jugó en la posición de '10'. Le aprecio mucho como persona", elogió al asturiano. Además, Van Gaal apuntó que el secreto del éxito culé, que cosechó su segundo triplete la pasada temporada, es su "cultura" y manera tradicional de hacer las cosas. "El secreto es su cultura y la manera en que se educa a los jugadores y personas. Se hace lo que se viene haciendo desde hace muchos años. Así es como alcanzan un alto nivel", afirmó.

"Es fantástico jugar contra el Barcelona"

"Les he dicho a mis jugadores que es fantástico jugar contra el Barcelona porque podremos saber si estamos a la altura de enfrentarnos al campeón de Europa. Nuestro objetivo esta temporada no es ganar la 'Champions' pero sí es estar cerca de hacerlo. Sabemos que el camino es largo y en pretemporada lo importante es cómo juguemos y no el resultado", explicó.

Por otro lado, ante la llegada este sábado a la concentración de Marcos Rojo, Javier Hernández, Angel Di María, Van Gaal explicó que no contará con ellos, recién terminadas las vacaciones, sin valorar la situación de un Di María que podría también estar animando el mercado. Tampoco será de la partida ante el Barça, por lesión, el ex del Bayern Bastian Schweinsteiger.