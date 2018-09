Valverde, sobre The Best: "Es un premio que se dice al mejor y no estaba el mejor, que es Messi"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha reiterado que, a pesar de que el madridista Luka Modric se hizo con el premio 'The Best', "el mejor" continúa siendo Leo Messi, y ha afirmado que el VAR, que el fin de semana pasado sirvió al colegiado para expulsar a Lenglet, está para solucionar "grandes polémicas", pero que todavía tiene que ajustarse su uso.

"Cada uno tendrá su opinión, yo también tengo la mía. Tampoco es el momento de comparar. Para nosotros el mejor es Leo; un premio que se dice al mejor y no estaba el mejor... Modric es un gran jugador y ha hecho un gran año", declaró en la rueda de prensa previa al partidos ante el Leganés en Butarque.

Sobre a quiénes hubiese elegido él en la terna de candidatos, afirmó que "a tres" de su equipo, antes de hacer una crítica a todas las galas de premios. "Hace años no había tantos premios ni tanta prensa. Todo se ha magnificado. Cada gala es un autohomenaje. Hay mucho más ruido mediático, más polémica. Esto es un deporte, pero cada vez es más un 'show-bussiness'", señaló. "Cuando haces una fiesta, uno tiene la libertad de invitar y otro la libertad de ir", dijo sobre la ausencia del argentino y de Cristiano Ronaldo de la gala de la FIFA.

El técnico vasco también restó importancia al hecho de que Messi no hubiese saludado al árbitro Gil Manzano tras el duelo ante el Girona (2-2). "No estoy pendiente de esas cosas. Me parece una anécdota sin más. No expulsarán a uno por no darle la mano a un árbitro, ¿no?", bromeó.

Elogios al Leganés

Tampoco quiso valorar demasiado la expulsión del francés Clément Lenglet ante el Girona. "Tenemos nuestro punto de vista. Estamos en unos periodos iniciales del VAR, todo tiende a ajustarse y con el tiempo se ajustará más. La polémica no desaparecerá del todo, quizás se reducirá. No deja de ser un lance más de un partido", aseguró sobre el VAR y el galo, al que le cayó un partido de suspensión.

Sin embargo, sí analizó la aparición del videoarbitraje. "Todos queremos la tecnología para que nos ayude y el fútbol sea más justo, como si el balón traspasa la línea de gol o no. En cuanto al VAR, estaba expectante por ver la incidencia del ritmo de juego. El VAR tiene sus partes que me gustan más y luego hay otra parte en la que no lo veo tan claro. Tengo la sensación de que está para cubrir las grandes polémicas. Esa diferenciación no la termino de ver muy clara", prosiguió.

Sobre el rival de este miércoles, Valverde resaltó la dureza de jugar en Butarque, a pesar de que al conjunto pepinero no le está yendo bien este año en su casa. "Los equipos de Pellegrino son equipos que están siempre ordenados, que parten de una situación de orden táctico; a partir de ahí te pueden sorprender a la contra o en segundas jugadas", manifestó.

"Es un equipo que juega con entusiasmo en casa, los han jugado muy bien y es una paradoja que sólo haya conseguido un punto. Contra la Real merecieron ganar y contra el Villarreal, lo mismo. Va a ser un partido duro como siempre en Butarque. Por el ímpetu con el que juegan es difícil", añadió.

Desea una pronta recuperación a Isco

Por otra parte, afirmó que Thomas Vermaelen "está bien" y que cuentan con él. "Es un gran jugador. Es una de las posibilidades que manejo para mañana o para el sábado. Es un seguro", indicó, antes de explicar por qué no ha hecho rotaciones en la delantera. "Porque lo he creído conveniente. No me parece representativo todavía. Es posible que ahora los pueda hacer", aseguró. "Tenemos equipo y jugadores como para afrontar este momento del calendario", continuó.

Además, habló de los goles encajados por su equipo. "Todavía es pronto, no hay muchas variables para analizarlo. Los dos goles contra el Huesca los encajamos de manera temprana, estuvimos flojos; el otro día, contra el Girona, en tres ocasiones nos hicieron dos goles, todo después de la expulsión. Nos tenemos que reajustar de alguna manera", expuso.

Por último, deseó salud para el madridista Isco Alarcón, operado este martes de una apendicitis aguda. "Que se recupere pronto, es lo que queremos. Para el Clásico de octubre todavía queda mucho. No le deseamos mal a nadie", concluyó.