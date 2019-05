Valverde: "En el segundo tiempo en Anfield nos caímos al suelo y no nos levantamos"

"Cuando tienes un batacazo siempre es duro, pero hay que afrontar las cosas con entereza, no puedes meter la cabeza en un agujero y salir del mapa. Ahora tenemos la posibilidad de conseguir un título. Tenemos que intentar que nos sirva para el futuro, pero tenemos que salir mañana a por todo", declaró Ernesto Valverde en rueda de prensa.

En este sentido, el preparador vasco explicó que dan "mucha importancia" al torneo copero. "Tenemos la posibilidad de ganar un doblete otra vez. Es verdad que el trayecto no ha sido fácil, en enero los partidos vienen muy seguidos y hemos tenido que remontar situaciones adversas en las tres últimas eliminatorias. Vamos a jugar contra un rival en buen estado de forma; los dos partidos que hemos jugado contra ellos han sido dos empates, y vamos a ver quién rompe esa tendencia", señaló.

Valverde apuntó también que esta es "una increíble oportunidad desde el punto de vista personal", por la posibilidad de ganar su segundo doblete consecutivo. "Pero lo que me motiva es lo que puede significar para todos en este momentos, irnos de vacaciones repitiendo lo del año pasado", indicó.

Además, recordó la "eliminación inesperada" de Anfield, de la que se hacen "responsables". "Sacas muchas conclusiones y piensas muchas cosas. Creo que, de la misma manera que a veces se piensa que podrías haber cambiado cosas, en esta ocasión no lo tengo claro. Sí cambiaría no poner a Dembélé el día del Celta, que se lesionó a los 30 segundos. En el segundo tiempo nos caímos al suelo y no nos levantamos, eso nos lo tenemos que mirar", subrayó.

Entre las cosas que hubiese cambiado en aquel partido, no se encuentra el planteamiento. "Lo que teníamos que hacer era atacar, y más teniendo en cuenta cómo es mi equipo. Yo sé cuál es el problema que tenemos a veces. En los partidos contra el Real Madrid, en el primero de Copa teníamos la sensación de que teníamos que controlar, y al final lo que sucede es que el rival controla y te hace las ocasiones. Nuestra intención tiene que ser combinar, que nuestra posesión sea en campo contrario. Tenemos que tener el control para atacar, no podemos fomentar la presión", indicó.

En otro orden de cosas, Valverde no se mostró preocupado por su futuro. "El club siempre ha respetado mi trabajo aquí, estoy encantado", dijo. "Los entrenadores sabemos que nos la estamos jugando y somos parte del espectáculo. Marcelino este año ha tenido un momento que no estado bien, el Madrid ha cambiado dos veces de entrenador...", manifestó.

Por último, habló del estado de forma de Nélson Semedo, Arthur y Coutinho. "Nélson va a entrenar hoy, hay que seguir un protocolo y ha cumplido el plazo, creemos que no va a tener problema. Arthur está mejor; si está como hace un mes no jugará, pero pienso que puedo estar. Con Philippe teníamos algunas dudas, ayer estaba mejor y esperemos que pueda estar", analizó, para concluir sin dar detalles sobre si el portero Jasper Cillessen se quedará en el equipo. "No tengo los datos ni la capacidad para ver eso", finalizó.