United y City donarán un millón de libras a las víctimas del atentado de Mánchester

Manchester United y Manchester City donarán un millón de libras a las víctimas del atentado que sufrió la ciudad inglesa el pasado lunes. La 'We Love Manchester Emergency Fund' recibirá este dinero para ayudar a las familias afectadas.

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, creó un fondo de emergencia tras la tragedia, al cual han llegado más de tres millones de libras incluyendo el millón que han donado los dos equipos.

Los jugadores del Manchester United guardaron un minuto de y dedicaron su triunfo en la Europa League en memoria de las víctimas. Además, el Manchester City publicó un mensaje en sus redes sociales con el hashtag '#ACityUnited'.

#MUFC and Man City have come together to pledge £1 million to the We Love Manchester Emergency Fund: https://t.co/0djf4nwBcd #ACityUnited pic.twitter.com/W6ttah2rwx