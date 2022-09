El último 'invento' de Luis Enrique: indicaciones a los jugadores a través de un walkie talkie

Luis Enrique ha vuelto a dejar una prueba de sus innovadores métodos de entrenamiento, como queda demostrado en un vídeo publicado en las redes sociales de la selección española de fútbol.

El seleccionador nacional ha comenzado a utilizar un walkie talkie para comunicarse con sus jugadores en los entrenamientos. Los internacionales españoles llevan un pequeño altavoz en la ropa de entrenamiento y así pueden escuchar de primera mano las indicaciones de Luis Enrique.

El entrenador asturiano siempre ha sido un fil defensor de las tecnologías en el fútbol para mejorar los entrenamientos, el rendimiento de los jugadores y el planteamiento de los partidos. Tras el andamio, ahora llega el walkie talkie de Luis Enrique.

"Vais a escuchar la voz del míster, espero no gritar mucho. No estoy acostumbrado a ver gente de lejos y hablar bajo. Pero para daros órdenes y consiganas respecto a posibles variaciones y así no me dejo la voz", explica Luis Enrique a sus jugadores.

La selección española de fútbol comenzó este lunes la última concentración previa al Mundial de Qatar. España se medirá este sábado a Suiza en la jornada 5 de la UEFA Nations League y el martes visitará Braga para enfrentarse a Portugal en la última jornada de la Liga de Naciones.