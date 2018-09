El titular que indigna a Colombia: la prensa inglesa se mofa de la tartamudez de James Rodríguez

En Colombia están indignados tras un nuevo titular de los medios británicos. El diario The Sun publicado un artículo en el que cuentan que en el Bayern de Múnich están tan contentos con el rendimiento de James que ejercerán la opción de compra del centrocampista. El jugador estaba cedido por dos años por el Real Madrid.

La polémica ha venido por el encabezado la de la noticia: "Ja Ja James". 'The Sun' hace referencia así a las dificultades que a veces tiene el centrocampista colombiano para hablar ante los medios.

'Go Kane'

No es la primera vez que 'The Sun' provoca a Colombia con uno de sus titulares. Cuando la selección cafetera se midió a Inglaterra en el Mundial, el diario animó a Kane con un juego de palabras que hacía referencia a la cocaína: "Go Kane".