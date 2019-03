Simeone: "Hay que tener paciencia con Jackson, estamos contentos con él"

Partido complicadísimo el que le espera al Atlético en Balaídos ante el Celta, si es que finalmente la lluvia que ha inundado el campo celeste permite que se juegue el envite entre ambos. Diego Simeone, técnico de los rojiblancos, es consciente del peligro que entraña el cuadro vigués, que ya goleó al Barça y que la temporada pasada derrotó a los suyos después de hacer un enorme encuentro de fútbol.

"Me imagino un partido con nosotros esperando y ellos proponiendo el juego que siempre les ha valido para hacer la temporada que están haciendo. Ahí trataremos de llevar el partido donde más nos conviene. Realizan una presión importante arriba sobre la parte defensiva y tienen una gran velocidad en ataque, con mucho desequilibrio de sus individualidades. Vienen trabajando muy bien con Berizzo y son muy competitivos", dijo Simeone.

El Cholo, además, no confirmó que uno de los ex del Celta, Augusto, vaya a jugar de titular aunque sí esté en la convocatoria: "No lo tenemos claro. Veremos el once que saldrá desde el inicio en consecuencia de todo lo que rodea al partido. Lluvia, viento, barro... La verdad, no tengo otro pensamiento que el partido se va a jugar".

El argentino trató el tema de la lista de convocados, de la que se han caído jugadores como Oliver, Siqueira y Lucas: "Siempre tener buenos futbolistas mejora al equipo y al club. Empezarán once y tendremos al resto para compensar lo que en consecuencia creemos que puede pasar en el partido los 90 minutos. Siempre lo he dicho, consideramos que muchas veces hay jugadores que empiezan pensando enfrentar el partido de una forma y la diferencia te la hacen otros que entran en el segundo tiempo. Ahí es donde se marcan las diferencias en cuanto a plantilla".

Jackson Martínez sí estará en Vigo, y es que a pesar de que le está costando marcar Simeone no tiene dudas sobre él: "Estoy muy contento con él. Está trabajando muy bien. Lleva la misma cantidad de goles que Torres, Vietto y Correa habiendo jugado mucho menos que el resto. Le ha tocado entrar en Vallecas en Liga y lo hizo muy bien asistiendo a Griezmann en el gol. Frente al Levante jugó muy bien de espaldas... Estamos contentos. Y paciencia".

Para terminar, habló sobre la opción de conquistar de nuevo el título de Liga BBVA, pues ahora mismo el Atlético es líder: "Pensamos en nosotros. Lo que pasa de acá al final, que falta mucho, es muy complicado. Tanto Barcelona como Real Madrid tienen excelentes futbolistas y así tienes muchas opciones de ganar".