Sancionan al Al-Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, con no poder inscribir nuevos jugadores

La FIFA ha sancionado al club Al-Nassr de Arabia Saudí, equipo donde juega actualmente el jugador portugués Cristiano Ronaldo, con no poder inscribir nuevos jugadores en las tres próximas ventanas del mercado como consecuencia de deudas pendientes. Todo viene de un litigio con el Leicester, al que debería dinero de un traspaso previo.

Según el comunicado de la FIFA, las "prohibiciones correspondientes se levantarán inmediatamente después de que la liquidación de las deudas sea confirmada por los acreedores afectados".

El origen de la sanción viene tras el fichaje del delantero nigeriano Ahmed Musa que se cerró en 2018 y por el que el Al-Nassr debía pagar al Leicester, según 'The Mirror', alrededor de 15 millones de euros. Según el fallo de la FIFA, el equipo saudí no ha pagado 460.000 euros más intereses al equipo inglés.

El fallo se produjo en octubre de 2021 y la FIFA advirtió al equipo de Cristiano Ronaldo de la sanción que podría recibir si no pagaba la deuda, algo que finalmente no ha hecho. Esto se aplica tanto a transferencias nacionales como internacionales, por lo que actualmente no pueden registrar estrellas procedentes del extranjero. También se advirtió al Al-Nassr que el asunto se presentaría ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA en caso de que el Leicester aún no haya recibido el pago al término de la sanción.

La sanción llega tras el fichaje de Brozovic

Esta noticia llega tras el refuerzo del centrocampista croata Mateo Brozovic por parte del club saudí. Esta sanción puede provocar un estancamiento en el proyecto del club, ya que el resto de equipos siguen incorporando a estrellas extranjeras para dotar de valor sus plantillas.

Nombres como el internacional italiano Domenico Berardi y el jugador del Chelsea Hakim Ziyech siguen sonando como posibles traspasos al club. A su vez, esta sanción puede cambiar el rumbo de William Carvalho, fichaje cerrado hace unas semanas y que estaba a punto de hacerse oficial su fichaje por el Al-Nassr.