La respuesta de Lewandowski al ser preguntado por el 2-8 al Barcelona: "Tengo que decir..."

Había mucha expectación por escuchar a Robert Lewandowski. El nuevo fichaje del Barcelona ha elevado la ilusión del barcelonismo que sueña con una gran temporada con la llegada del goleador polaco.

El propio Robert Lewandowski aseguró este martes que la plantilla azulgrana tiene "un gran potencial" para "optar a todo" la próxima temporada, ya que "si juegas para el Barça, tienes que pensar en ganar títulos".

El ya exjugador del Bayern fue preguntado por aquel partido en el que se midió a su nuevo equipo en la final four de la Champions en Lisboa, un partido que ya es historia tras el 2-8 encajado por el Barça en 2020.

"Tengo que decir que no hemos hablado de esto", reconoció Lewandowski sobre si había hablado de ese partido con sus nuevos compañeros.

"Hay que ir paso a paso, pero esta temporada será mucho mejor que la pasada. Si miras nuestro potencial, creo que podemos optar a todo. Tenemos un gran potencial", afirmó el polaco en la rueda de prensa previa al amistoso ante la Juventus en Dallas.

"Estoy aquí para mostrar lo mejor de mí"

Presentado hace escasos seis días en Miami, Lewandowski debutó 72 horas después en el Clásico de Las Vegas. En su primera comparecencia, como culé insistió en "si juegas para el Barça", es "normal pensar en ganar todos los títulos".

"Los jugadores jóvenes del equipo tienen mucha hambre y quieren mostrar su mejor rendimiento", comentó sobre los futbolistas con más futuro de la plantilla, para después destacar el buen ambiente dentro del vestuario.

"Me encuentro muy bien con mis compañeros. Todo el mundo me ha ayudado y significa mucho para mí. Estoy aquí para mostrar lo mejor de mí", añadió Lewandowski.

El delantero polaco apuntó que su experiencia es clave para adaptarse más rápido a su nuevo equipo.

"Desde el primer día estuve en contacto con mis compañeros, hablé con ellos, me abrí con ellos, aprender el idioma", comentó el goleador.

"Entenderé fácil lo que Xavi quiere de mí y del equipo. Trataré de hacer los máximos goles, pero lo más importante es ganar con el equipo. Nunca pienso antes de una temporada cuántos goles marcaré, porque lo más importante es lo que das al equipo y con el equipo. Tenemos que esperar para ver cuántos marcaré", manifestó.

Robert Lewandowski también fue preguntado por sus cuatro goles al Real Madrid cuando vestía la camiseta del Borussia Dortmund en las semifinales de la Champions de 2013.

"Todos recuerdan ese partido, es nuestro rival ahora. Tenemos que pensar en lo que tenemos que hacer, no en lo que hicimos", aseveró, manteniendo la misma idea respecto al 2-8 que el Bayern endosó al Barça hace dos años.

"No hemos hablado del 2-8, eso es pasado y ahora estoy en un nuevo capítulo", añadió.

"Los tests que me he hecho dicen que tengo un cuerpo más joven que mi edad. No sé cuántos años jugaré al máximo nivel, pero seguro que van a ser unos cuantos", zanjó Lewandowski, que espera que ayude a que el equipo tenga mentalidad ganadora. "Siempre tengo la cabeza ganar y marcar goles", sentenció Lewandowski.