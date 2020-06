La renovada Argentina de Scaloni se impone a una México sin Chicharito

La selección argentina de fútbol, de nuevo sin el barcelonista Leo Messi, se ha impuesto a México (2-0), en un duelo en el que ambos combinados mostraron plantillas renovadas después de sus decepcionantes actuaciones en el Mundial de Rusia.

En el partido disputado en el estadio Mario Kempes, en la provincia de Córdoba, ambos conjuntos presentaron alineaciones con mayoría de futbolistas jóvenes y de escasa participación en sus combinados nacionales previo a la Copa del Mundo.

El equipo mexicano sorprendió a Argentina en el comienzo del partido cuando un remate de Raúl Jiménez se estrelló en el travesaño y otro de Marco Fabián fue controlado por el portero argentino Agustín Marchesín.

Tras ello, la albiceleste se recuperó a partir de la posesión de la pelota y abrió el marcador a los 44 minutos gracias a un remate de cabeza del defensa del Villarreal Ramiro Funes Mori, tras un saque de falta del jugador de la Juventus Paulo Dybala.

En el segundo tiempo, el equipo sudamericano no pasó grandes sobresaltos y amplió la diferencia en el minuto 83, tras un centro bajo de Renzo Saravia que el mexicano Isaác Brizuela introdujo en su propia portería.

Argentina no contó con el barcelonista Leo Messi, quien decidió no participar en los amistosos de la selección argentina después de la eliminación ante Francia en octavos de final del Mundial. Mientras, el 'Tri' no tuvo en sus filas a Javier 'Chicharito' Hernández.