Real Madrid - Valencia: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

El Real Madrid se mide hoy al Valencia en la jornada 30 de LaLiga EA Sports, quedan 27 puntos en juego y los de Ancelotti están a tres puntos del Barcelona, líder de la competición y al que tendrán que visitar el fin de semana del 10 y 11 de mayo. La lucha por el título parece cosa de dos tras el empate del fin de semana pasado del Atlético frente al Espanyol. Comienza la parte clave de la temporada y Real Madrid y Barcelona van camino de mantener un pulso terrorífico en las tres competiciones aún en juego (Liga, Copa del Rey y Champions League). Y es que Madrid y Barça se medirán el próximo 26 de abril en la final de la Copa del Rey, un duelo que llegará tras la disputa de los cuartos de final de la Champions, donde el Madrid se mide al Arsenal y el Barcelona al Borussia Dortmund.

El Real Madrid no tiene margen de error en LaLiga y sabe que no puede fallar para seguir presionando a un Barça que atraviesa el mejor momento de juego y resultados de la temporada. Los de Hansi Flick aún no conoce la derrota en 2025 y vienen de eliminar al Atlético en las semifinales de la Copa del Rey. Ya hay dos clásicos asegurados de aquí al fin de temporada (final de Copa del Rey y jornada 35 de LaLiga EA Sports) y ambos serán clave para decidir dos de los tres títulos que quedan en juego.

Posibles onces de Real Madrid y Valencia

Habrá que ver el once que saca hoy Ancelotti ante el Valencia, teniendo en cuenta que el martes visitan al Arsenal en Londres en la ida de los cuartos de final de la Champions League. La gran duda está en la portería, donde Courtois aún no está recuperado y Lunin arrastra problemas físicos. Si el ucraniano, que el viernes entró en la convocatoria, no llega, Fran González estará hoy bajo los palos en el que sería su debut con el Real Madrid.

Ancelotti sigue sin poder contar, por lesión, con Courtois, que está de baja tras sufrir un problema muscular con la selección belga, Dani Carvajal y Éder Militao, lesionados de larga duración, Ferland Mendy y Dani Ceballos.

Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García apuntan a ser la defensa titular de hoy ante el Valencia. Tchouaméni, Valverde y Modric estarán en la sala de máquinas, mientras que Jude Bellingham gozaría de descanso tras la paliza del pasado martes ante la Real Sociedad en la Copa del Rey.

En ataque no parece haber dudas y, salvo sorpresa, jugarán Vinicius, Mbappé y Rodrygo.

Por su parte, Corberán tiene las bajas de Luis Rioja, Gayà y Foulquier. El Valencia, cuatro puntos por encima del descenso, debe sumar puntos de forma urgente para no meterse en problemas. El once del Valencia podría ser el siguiente: Mamardashvili; Aaarons, Mosquera, Diakhaby, Tárrega, Jesús Vázquez; Barrenechea, Javi Guerra, Almeida, Diego López y Sadiq.

Real Madrid : Fran González; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Modric; Vinicius, Mbappé y Rodrygo.

: Fran González; Lucas Vázquez, Asencio, Rüdiger, Fran García; Tchouaméni, Valverde, Modric; Vinicius, Mbappé y Rodrygo. Valencia: Mamardashvili; Aaarons, Mosquera, Diakhaby, Tárrega, Jesús Vázquez; Barrenechea, Javi Guerra, Almeida, Diego López; Sadiq.

Horario y dónde ver el Real Madrid - Valencia de LaLiga EA Sports

El Real Madrid - Valencia partido correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports, se jugará el sábado 5 de abril a las 16:15 horas, en el Santiago Bernabéu.

El partido se podrá seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del encuentro y todos los goles y el resultado en vivo.

