El Real Madrid de Lopetegui se desinfla antes los grandes

El Madrid sigue al frente de la tabla de la Liga gracias a la derrota del Barça ante el Leganés. Sin embargo, la realidad es que el equipo dirigido por Lopetegui sigue sin carburar ante los equipos grandes.

Antes de arrancar la Liga, los blancos ya cayeron en la Supercopa de Europa ante el Atlético de Madrid por 4-2. Además, tampoco aprobaron el primer examen de importancia liguero: empataron 1-1 en San Mamés ante el Athletic.

Pero sin duda el varapalo más duro ha sido contra el Sevilla en el Pizjuán, donde cayeron 3-0. Y es que el Madrid ya suma cuatro derrotas seguidas en Sevilla en Liga. Zidane, de hecho, nunca venció en el Pizjuán.

Además, apenas hay tiempo para recuperarse porque el próximo sábado el Atlético de Simeone visita el Santiago Bernabéu. Un partido que puede ser un punto de inflexión para bien y para mal.

¿La 'maldición' The Best?

Es el tercer año consecutivo que los blancos caen tras la gala The Best. La temporada pasada pincharon ante el Girona, también con Machín al frente. Y hace dos años, después de la primera edición de los premios The Best, el Madrid cayó derrotado precisamente ante el Sevilla.