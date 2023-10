El Real Madrid demandará al excomisario Villarejo por acusar a Florentino Pérez de "sobornar árbitros"

El excomisario Villarejo ha vuelto a ser protagonista en las últimas horas tras acusar a Florentino Pérez de "sobornar árbitros antes de que lo hiciera el Barça". Además, ha asegurado en la radio catalana que el presidente blanco "es intocable" en España.

Comunicado del Madrid

Por esa razón, el líder de LaLiga EA Sports ha reaccionado en tiempo récord en su web y respectivas redes sociales: "El presidente del Real Madrid C. F., Florentino Pérez, ha dispuesto la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial contra el excomisario Villarejo por las falsas acusaciones realizadas en la emisora catalana RAC1", dice la nota que acaba de sacar el club blanco.

"Florentino es intocable"

Villarejo hizo hincapié en su entrevista en la figura del presidente del Real Madrid: "El que se atreviera a denunciar a Florentino sería un suicida. Es imposible judicializar nada que afecte a Florentino Pérez. Es intocable”.

Anécdota con Rubalcaba

El empresario español también ha contado en la cadena RAC-1 una anécdota que tuvo con el fallecido exvicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba: "Era un forofo del Real Madrid y me decía que ni se me ocurriera ir al palco del Madrid porque que es un estudio de televisión tremendo".

Por otra parte, el presidente de LaLiga se ha pronunciado también sobre las declaraciones de Villarejo sobre Florentino: "El excomisario habla mucho y sus tácticas para denunciar cosas son increíbles, muy condenables. Pero dice que Florentino Pérez es intocable, que se lo había dicho Rubalcaba, esa creo que me la creo. Es algo 'vox populi' en este país, lo sabe todo el mundo, es un dato objetivo. Rubalcaba era muy amigo de Florentino y me cuadra todo. Villarejo era policía y Rubalcaba fue Ministro del Interior, me podría cuadrar"

Este pasado lunes le tocó al Barça

Ayer le tocó al Barça y hoy al Madrid, el excomisario ha cargado en dos días seguidos contra los clubes más grandes del país. Este pasado lunes le tocó al equipo culé y a sus expresidentes: "En el caso del señor Rosell, fue Laporta el que nos dio la información sobre Sandro Rosell. Gente del entorno del presidente, que le había echado, creo recordar", dijo Villarejo. La entidad azulgrana, de mano del propio Joan Laporta, también tomó acciones legales contra él al calificar sus palabras de "totalmente falsas".