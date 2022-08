La rajada viral de la mujer de Di María: "Mánchester es lo peor, todo horrible"

Tras la marcha de Casemiro del Real Madrid y su fichaje por el Manchester United se ha viralizado en las redes sociales una entrevista en la televisión argentina a Jorgelina Cardoso cuando su marido, Ángel di María, cambió también la capital de España por Inglaterra.

Jorgelina relataba allá por 2020 en el programa 'LAM' del canal 'El Trece' la pesadilla que supuso para el matrimonio aquel cambio vital: "Horrible... Mánchester es lo peor. Es todo horrible Mánchester. Nosotros vivíamos en Madrid y Ángel jugaba en el mejor equipo del mundo, que para mí es el Real Madrid. Estábamos perfectos, clima perfecto, la comida estupenda... y de repente salió esa propuesta de Mánchester".

La esposa de Di María confirma que el argentino dejó el club blanco porque el United le mejoró sus condiciones económicas: "Había plata, luego los españoles nos llamaron peseteros... Tú trabajas en una empresa y te vienen de la competencia pagándote el doble... ¿no te vas?".

Jorgelina Cardoso reconoció asimismo que, tras visitar a su amiga Gianinna Maradona en Mánchester, le dijo a Di María: "Que te compren de cualquier país menos de Inglaterra. Al año caemos en Inglaterra. Una mierda", se sinceró.

La mujer del futbolista argentino, actualmente en la Juventus de Turín, quiso dejar bien claro que el país británico, donde vivieron en 2014 y 2015, no fue de su agrado: "No me gustaba nada. La gente toda blanquita, prolija, raros... Van caminando y no sabes si te van a matar o qué. La comida es asquerosa, las mujeres de porcelana...".