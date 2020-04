Quique Setién: "Me gustaría quedar campeón jugando, no me voy a sentir campeón si tengo dos puntos más"

Quique Setién, entrenador del Barcelona, se encuentra a la espera de ver si se logra reanudar la Liga, detenida por la emergencia sanitaria y el decreto de alarma dictaminado por el coronavirus.

El entrenador cántabro prefiere que la temporada se finalice en los terrenos de juego, aunque reconoce que, en la situación actual, el fútbol es "anecdótico".

"Lo que a mí me gustaría es jugar y quedar campeón jugando; eso es obvio. Pero la situación está como está. No sé si eso valdría (acabar LaLiga como está) pero me es indiferente. No me voy a sentir campeón si tengo dos puntos más. Pero todo esto del fútbol es anecdótico. Esta es una situación difícil y lo que a mí me preocupa es que esto se solucione cuanto antes. Que podamos salir y abrazarnos con la gente mayor. Lo demás es superfluo y no le doy demasiada importancia. Si hay que terminar, pues se termina. Y si jugamos, fenomenal”, explica satiné en una entrevista telemática con TV3.

El entrenador culé sueña con ganar Champions y Liga, y celebrarlo con sus vacas.

"Se lo digo a los jugadores. Que yo tengo prisa, que no tengo tiempo que perder y que me gustaría ganar la Champions y LaLiga. Si pueden ser las dos, mejor. Claro que he soñado con pasearme por Liencres con las vacas con la Champions y enseñársela”, afirma Setién.

Respecto a la planificación de la plantilla para la próxima temporada, Setién no es partidario de hacer grandes cambios.

"No soy partidario de hacer una revolución. Es cierto que vas a tener que ir incorporando jugadores, pero no porque este equipo esté agotado ni cansado. ¿Qué queremos, cantera o seguir adelante? Cuando todavía hace falta algunas cosas, pues lo que haces es exigirles para que lo puedan ir dando para entrar", asegura Setién.

Por último, Setién habló sobre los últimos sucesos ocurridos alrededor de la directiva y del futuro de Messi: "Lo ideal sería trabajar en un ambiente positivo, pero no creo que estas cosas le puedan influir a Messi. Estamos seguros de que va a continuar y a acabar su carrera en el Camp Nou".