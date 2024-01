Periodistas iraquíes tratan de agredir a Jesús Casas tras la eliminación de Irak de la Copa Asia

El actual seleccionador de Irak, Jesús Casas, vivió este lunes un episodio lamentable y surrealista en la rueda de prensa posterior a la eliminación del combinado iraquí de la Copa Asia a manos de Jordania (2-3). El entrenador español vio como un grupo de periodistas iraquíes intentaba agredirle y le insultaban en mitad de la rueda de prensa, algo que el propio Jesús Casas calificó de "triste".

"La reacción no esperaba nada ni bueno ni malo. Me parece triste que en vez de estar orgullosos de lo que ha hecho esta selección, la ilusión que ha despertado en el país, de unir al país durante mucho tiempo, se dediquen ahora, cuando pierdes, a decir cosas que no tienen sentido...", lamentaba Jesús Casas.

"Es decir, cuando ganan no dicen nada y lo dicen solo cuando pierden. Lo único que quieren hacer es ensuciar la imagen de Irak, la de la Federación, ensuciar mi imagen, la de los jugadores... Creo que no corresponde y el pueblo iraquí es mucho más inteligente que eso", indicaba el seleccionador nacional de Irak.

Irak, de favorita a caer en octavos de final

Y es que había muchas esperanzas en el papel que Irak podía realizar en la Copa Asia, postulándose antes del torneo como uno de los favoritos. Pero el combinado entrenado por Jesús Casas cayó en los octavos de final contra Jordania, lo que ha supuesto un palo para los aficionados de aquel país.

Entre las críticas que recibió Jesús Casas en plena rueda de prensa estaban las acusaciones de conceder varias entrevistas a medios españoles durante el torneo y de no centrarse en la competición.

"Ninguno de los seleccionadores de los equipos que pasaron a octavos dio entrevistas antes de sus partidos. ¿Cómo es posible que se te ocurra hacer eso? Es una vergüenza", le espetaron varios periodistas iraquíes a Casas. La seguridad del torneo tuvo que intervenir para impedir que los periodistas se acerquen al técnico español.

Por su parte, la Federación de Fútbol de Irak condenó en un comunicado la "dolorosa escena" vivida en la sala de prensa y el "comportamiento repugnante e imprudente contra el seleccionador Casas", al tiempo que aseguró que se tomarán medidas legales para "conservar la reputación" del técnico español.