Pep Guardiola: "Haaland no tiene ninguna cláusula específica para irse al Real Madrid ni para ningún otro equipo"

Erling Haaland destrozó anoche al Copenhague con un doblete en apenas media hora. El delantero noruego sigue pulverizando registros goleadores en su primera temporada con el Manchester City: 19 goles en 12 partidos.

Con estas cifras goleadores es normal que toda Europa siga con lupa los pasos de Haaland y más después de que su padre asegurara en un documental que su hijo podría salir del City en un par de años para probarse en otras ligas como la española.

Se ha llegado a hablar incluso de una cláusula específica que permitiría a Haaland fichar por el Real Madrid en 2024. Esa información fue negada anoche por Pep Guardiola tras la goleada (5-0) ante el Copenhague.

"No es cierto, no tiene cláusula de rescisión específica ni para el Real Madrid ni para ningún otro equipo. No es verdad. ¿Qué puedo decir? Solo son rumores, gente hablando y eso no podemos controlarlo. Lo importante es que se ha adaptado muy bien. Creo que es feliz aquí. Nadie sabe qué pasará en el futuro, pero es ahora está contento", aseguró Guardiola.

Pep Guardiola también explicó su decisión de dar descanso a Haaland tras los primeros 45 minutos del partido ante el Copenhague de la Champions League.

"No se trata de dar descanso a los jugadores. Tenemos una plantilla de 20 jugadores, si juegas solo con 11, no tienes 20 jugadores. Los otros, cuando los necesitas, no funcionan", indicó Guardiola.