Peineta y cacahuetes: el padre de Haaland, desalojado del Bernabéu

El padre de Erling Haaland armó un lío monumental en el Santiago Bernabéu en el partido entre Real Madrid y Manchester City. El progenitor del delantero noruego dedicó cortes de manga a aficionados madridistas presentes en la grada cercana al palco que ocupaba y desde donde asistió a la ida de semifinales de la Champions League.

El padre de delantero estrella del Manchester City recibió la reprimenda de los hinchas del Real Madrid después de que Alf-Inge Haaland arrojara cacahuetes sobre ellos. Los hechos tubvieron lugar al inicio de la segunda parte del partido y los miembros de seguridad se vieron obligados a desalojar el palco en el que estaba con sus acompañantes.

En uno de los vídeos se aprecia cómo el personal de seguridad del Santiago Bernabéu escolta fuera del palco tanto al padre de Haaland como a su acompañante, mientras siguen realizando gestos provocativos hacia una parte de la afición que corea "¡tonto, tonto, tonto!". La respuesta de Haaland padre fue ponerse la mano en la oreja incitando a que le gritaran todavía más.

La polémica del partido

Si hubo polémica en el palco, tampoco faltó en el césped. Está dando mucho que hablar la jugada que precede al tanto de Kevin de Bruyne en la segunda mitad de la ida de semifinales. Los merengues se quejaron de que el balón había salido por banda en la acción previa, en la que Bernardo Silva intentó hacerse con la pelota junto a la línea de cal.

"Fue fuera, lo ha dicho la tecnología, no lo digo yo, pero parece raro que no lo hayan controlado bien"

Una imagen recreada en 3D por BeinSports demostraría que el balón salió fuera de banda. Carlo Ancelotti lo recordó en rueda de prensa: "Fue fuera, lo ha dicho la tecnología, no lo digo yo, pero parece raro que no lo hayan controlado bien. El árbitro no estaba muy atento", criticó el preparador italiano en rueda de prensa. E insistió: "La jugada anterior era un córner que no ha pitado, el árbitro no estaba muy atento, me ha sacado una tarjeta y le he dicho que la tarjeta se la tiene que sacar a los del campo".