Pedro Duque contesta a Casillas tras cuestionar la llegada a la Luna: "Los hechos no cambian"

Los hechos no cambian opine la gente lo que opine. Los aparatos que llevaron, las huellas, los reflectores láser seguirán estando allí. La foto que despertó el sentimiento de conservación de la Tierra sigue existiendo. https://t.co/uErsTOHkbh https://t.co/rlBMqfUwcm — Pedro Duque (@astro_duque) 24 de julio de 2018

Iker Casillas lanzó una curiosa pregunta a sus seguidores en Twitter, lo que causó mucho revuelo en redes sociales. "El año que viene se cumplen 50 años (supuestamente) que el hombre pisó la Luna. Estoy en una cena con amigos... discutiendo sobre ello. Elevo la tertulia a público! Creéis que se pisó? Yo no!", escribió el portero del Oporto. El portero español afirmó que no cree que la llegada del hombre a la Luna se produjera y muchos le contestaron. El último ha sido Pedro Duque, el ministro español de Ciencia, que ha publicado un mensaje para contestar a Casillas: "Los hechos no cambian opine lo que opine la gente. Los aparatos que llevaron, las huellas, los reflectores láser seguirán estando allí. La foto que despertó el sentimiento de conservación de la Tierra sigue existiendo".