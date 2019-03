Nuno: "El resultado de este partido no será definitivo"

"Independientemente del resultado este encuentro no será determinante ni definitivo. Será importante porque debemos puntuar", señaló el técnico consciente de que una nueva derrota, tras la encajada contra el Zenit de San Petersburgo en la primera jornada, dejaría a su equipo con apenas margen de error.

No le vale el empate

El entrenador portugués negó que con un empate se sentiría satisfecho: "Cuando hablamos de competir hablamos de querer ganar. Quedan cinco partidos por disputar. Es importante tener bien presente que lo mejor es puntuar lo más rápido posible. Lograr los tres puntos sería lo ideal". Sobre las críticas y los pitos que recibe últimamente cada vez que juega en Mestalla, Nuno consideró que "dentro de poco tiempo" la afición valencianista contará con el equipo que desea ver y añadió que tras la victoria contra el Granada se ha dado un gran paso en la dinámica de mejora.

El técnico luso insistió en que el sistema 4-4-2, el empleado el pasado fin de semana, no es el más adecuado para enfrentarse a un equipo como el Lyon, si bien no reveló qué configuración situará en el césped de Gerland este martes. Lo que sí quiso dejar claro que es que el cambio de dibujo táctico "no tiene que ver con las rotaciones" y reiteró que para él "rotar significa más confianza en todos los jugadores".

Tampoco desveló quien ocuparía la portería del Valencia, si Jaume Doménech o la gran novedad en la convocatoria Mathew Ryan, recién recuperado de una lesión. Nuno se mostró convencido en que una de las claves del choque será la posesión, proclamando al mismo tiempo que no pasa por su cabeza el especular con el resultado. "El equipo que más tiempo tenga el balón seguramente se llevará el partido", concluyó el técnico.