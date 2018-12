Nueve jugadores del Real Madrid, siete del Barça y seis del Atlético, entre los nominados al once del año de la UEFA

Los defensas Jordi Alba y Gerard Piqué, del FC Barcelona, y Sergio Ramos, del Real Madrid, y los centrocampistas Isco Alarcón (Real Madrid), Saúl Ñíguez (Atlético de Madrid) y David Silva (Manchester City), son los nueve españoles nominados a entrar en el 'Equipo del Año' de la UEFA.

El organismo anunció los 50 candidatos a formar parte de este once ideal del año 2018, dominado por el Real Madrid, actual campeón de Europa y que tiene como a nueve posibles elecciones: el portero Keylor Navas, los defensas Sergio Ramos, que lleva ha formado parte de este equipo desde 2012, Marcelo y Varane, los centrocampistas Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos e Isco, y el delantero Gareth Bale.

Casi un millón de usuarios en 2017

Por su parte, el FC Barcelona tiene como nominados al guardameta Marc-André ter Stegen, a los defensas Jordi Alba, Gerard Piqué y Samuel Umtiti, el centrocampista Ivan Rakitic y los delanteros Leo Messi y Luis Suárez, mientras que el portero Jan Oblak, los defensas José María Giménez, Diego Godín y Lucas Hernandez, el centrocampista Saúl Ñíguez y el delantero Antoine Griezmann son los candidatos que pone el Atlético.

El año pasado se registraron 8.779.639 votos de 798.149 usuarios que decidieron que el 'Equipo del Año 2017' fuese el formado por Buffon; Dani Alves, Sergio Ramos, Chiellini, Marcelo; De Bruyne, Modric, Kroos, Hazard; Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

💫 #TeamOfTheYear is back! 💫

1⃣1⃣ places.

5⃣0⃣ stars competing for YOUR vote.

Who deserves to be in the best team of 2018? 🤔

🔻🔻VOTE NOW! 🔻🔻