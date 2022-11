Neuer: "Ahora no tiene importancia quién será el capitán de Alemania"

Neuer, arquero titular con Alemania y con el Bayern de Múnich, que en una encuesta de Sport Bild fue el gran favorito de la afición para portar el brazalete de capitán en ausencia de Bastian Schweinsiger, ha asegurado en conferencia de prensa en Évian-les-Bains, que el seleccionador Joachim Löw aún no le ha dicho nada. "El entrenador aún no ha hablado con el equipo ni conmigo personalmente, pero ahora no juega un papel importante en el equipo, quién va a llevar el brazalete de capitán cuando Bastian Schweinsteiger no sea titular", señaló.

El meta del Bayern Múnich aseguró que, pese a las bajas de Mats Hummels y Antonio Rudiger para el partido del sábado contra Hungría, Alemania sigue teniendo un bloque defensivo sólido. "Básicamente, tenemos una muy buena defensa, pero ese trabajo es de todo el equipo", dijo Neuer, que afirmó no habrá problemas de coordinación en la zaga pese al poco tiempo que dispone Joachim Löew para improvisar una. "No se entrena solo con once hombres, todos saben la táctica. Todo el mundo debe asumir su responsabilidad y participar en los automatismos del equipo", destacó.

Además, destacó que dentro de la plantilla campeona del mundo hay "muchas ganas" de que comience ya el torneo. "Estamos encantados de que esto empiece. Las sesiones de entrenamiento y la preparación están bien y las necesitamos, por supuesto, pero lo bueno es que comience el juego. El ambiente en el equipo es muy bueno, no esperamos más que llegue ya el momento de jugar", agregó.

El defensa Jonas Hector, por su parte, admitió que "emocionado de manera positiva" y con unas "tremendas ganas" que debutar en una Eurocopa en la que confía en estar "hasta el 10 de julio".