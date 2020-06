Mourinho: "Me fui con la convicción de que mi situación tributaria era legal"

José Mourinho, técnico portugués del Manchester United, habló de su situación a la salida del Juzgado de Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón (Madrid), donde acudió a declarar al admitir el juez a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía en la que se le acusa de defraudar 3,3 millones de euros durante su etapa como entrenador del Real Madrid.

"Me marché de España en 2013 con la información y con la convicción de que mi situación tributaria estaba perfectamente legal. Un par de años más tarde he sido informado de que se ha abierto una investigación y me han dicho que para regularizar mi situación yo tenía que pagar una cantidad 'x'", dijo ante los medios de comunicación.

"Yo no he contestado, no he discutido, he pagado, he firmado con el Estado las actas de conformidad y de que todo estaba definitivamente cerrado. Por eso he estado aquí cinco minutos para decir exactamente a su excelencia el juez lo que os estoy diciendo a vosotros", añadió.

Expectación y una declaración de 5 minutos

Mourinho, que estaba citado las 10.00 (9:00 GMT), llegó a su cita en solitario a las 09.33 rodeado de una gran expectación por parte de la prensa. Posteriormente, tras realizar una breve declaración en el interior del Juzgado, salió de nuevo sin compañía para marcharse en un taxi.

El entrenador del Manchester United y extécnico del Real Madrid, José Mourinho, ha defendido este viernes en su declaración ante el juez que su situación con la Hacienda española ya estaba regularizada debido a que pagó en 2015 la cantidad que le pedía el fisco, 1.146.307,83 euros.

Así lo ha explicado Mourinho en declaraciones a los medios posteriores a su comparecencia en el Juzgado de Instrucción número 4 de Pozuelo de Alarcón, que ha durado apenas cinco minutos, por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública durante los ejercicios fiscales de 2011 y 2012, cuando entrenaba al Real Madrid.