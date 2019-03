Mourinho: "Sé exactamente lo que no quiero, esa es la razón por la que he tenido que decir ya que no a tres o cuatro ofertas diferentes"

El técnico portugués José Mourinho ha asegurado que le gustaría volver a entrenar a algún equipo a partir de este verano, afirmando que sabe exactamente lo que quiere en este momento de su carrera, por lo que ya ha tenido que decir "que no a tres o cuatro ofertas" de varios clubes.

"Me gustaría volver en verano, en junio, con un nuevo club y una nueva pretemporada. Sé exactamente lo que no quiero, esa es la razón por la que he tenido que decir ya que no a tres o cuatro ofertas diferentes. Sé lo que quiero, no en términos de un club específico, sino en la naturaleza del trabajo, la dimensión del trabajo", explicó en una entrevista.

El extécnico de Real Madrid, Oporto, Inter de Milán, Chelsea y Manchester United afirmó que se está preparando para su próximo reto. "No echo de menos nada, llevo dos meses y medio sin trabajo y ahora estoy trabajando, preparándome para el siguiente -trabajo-. No es como si estuviera de vacaciones o en pensión completa sin nada que hacer. Me estoy preparando para el siguiente", subrayó.

En este sentido, el luso, que sonó para sustituir a Santiago Solari en el Real Madrid antes del nombramiento de Zinédine Zidane, explicó que ahora tiene tiempo para mejorar su preparación.

"Cuando trabajas todos los días con seis ruedas de prensa a la semana, con tres partidos por semana, con un análisis posterior al partido, un análisis previo al partido, con todos los problemas que tienes cada día, no tienes tiempo para cuidarte. Ahora tengo este mes para volver aún mejor preparado", concluyó.