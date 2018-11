Modric: "La llegada de Solari nos ha venido bien"

Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, analizó las causas de su bajo rendimiento en el inicio de la presente temporada, señalando de la ausencia de una pretemporada con trabajo físico y su temprano regreso tras el éxito con su selección en el Mundial 2018, llegando hasta la final.

Modric va ganando sensaciones según va jugando partidos y mejora su forma física. "Estoy bien, me siento mejor día a día", confiesa. "Es cierto que después del Mundial volví muy pronto, sin pretemporada, y es normal que me costase, pero los últimos partidos me siento mejor físicamente y eso es lo más importante".

La llegada de Solari

El centrocampista croata defiende que sigue siendo el mismo que se ganó a pulso los galardones individuales que le están reconociendo su nivel la pasada temporada. "Mi juego va a llegar, solo tengo que mejorar físicamente". Y encara sin presión el Balón de Oro, con la ilusión de poder conquistarlo pero la tranquilidad de seguir siendo el mismo si no es elegido.

"Vamos a ver qué pasa, yo estoy muy orgulloso por optar a este gran premio. Si lo gano, perfecto y, si no, mi vida sigue sin cambiar nada. Mi año, con o sin Balón de Oro, va a ser el mejor de mi carrera". Por último, valoró la reacción del Real Madrid desde la llegada del argentino Santiago Solari al banquillo. "Desde que llegó empezamos bien, se puede ver estos cuatro partidos. Su llegada ha venido bien para nosotros. Ojalá sigamos así".