Messi anuncia su adiós a la selección de Argentina: "Hice todo lo posible, pero se terminó para mí"

El jugador argentino Lionel Messi anunció hoy su adiós a la selección tras perder una nueva final, en esta ocasión la de la Copa América Centenario ante Chile en la tanda de penaltis.

"Pensándolo mucho en el vestuario, creo que ya está para mí la selección, ya se terminó. La peleé mucho, lo intenté, son cuatro finales y no pude ganarlas. Hice todo lo posible. Me duele más que a ninguno pero es evidente que no es para mí. Deseaba más que ninguno un título con la selección y lamentablemente no se me dio", declaró el capitán de la albiceleste tras el partido.

Messi, que falló uno de los dos lanzamientos de su equipo en la tanda de penaltis que dio el triunfo a Chile en un final similar al del año pasado, aseguró a los periodistas que ya tiene la decisión tomada. "Ya tomé la decisión. hice todo lo posible para intentar ganar algo y la verdad es que ya está. Ya lo venía pensando. Era esta o ya está. Hice todo lo posible y no se me dio", añadió.

Messi se vino abajo tras el penalti errado

Tras fallar el primer penalti de Argentina, el delantero del Barcelona se vino abajo, agachó la cabeza, comenzó a llorar y deambuló por el campo hasta que finalmente se consumó la derrota, sin que nadie pudiera consolarlo. El astro argentino no ha podido darle una victoria a su país con la selección absoluta y sigue con su maleficio en las finales.

Ya son tres consecutivas las que pierde. Con él, Argentina ha caído en el partido decisivo en las Copas América 2007, 2015 y 2016. Acarició la gloria en la final del Mundial 2014, pero tampoco pudo llevarse el trofeo que Alemania le arrebató en la prórroga. Los únicos títulos que 'la Pulga' ha logrado con la selección son los del Mundial Sub'20 de Holanda 2005 y la medalla de oro olímpica en Pekín 2008 con el equipo sub'23.