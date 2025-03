Mbappé: "Pensé que Vinicius iba a ganar el Balón de Oro"

Mbappé es uno de los nombres de moda en el Real Madrid tras su doblete ante el Villarreal y su espectacular cifra de goles en el primer año como madridista (31) solo por detrás de Zamorano, Van Nistelrooy y Cristiano Ronaldo . Superará a todos si nada extraño ocurre.

Este lunes, justo cuando arranca la primera semana del parón de selecciones, 'Le Parisien' ha publicado una entrevista con el galo tras conocerse que ha entrado en la convocatoria de la selección francesa seis meses después de la última. En la charla ha hablado largo y tendido de su 'vuelta' a Les Bleus, su mal inicio de temporada y cómo afronta la recta final de campaña con el Real Madrid.

"Pensaba que Vinicius ganaría el Balón de Oro"

En lo referente al club blanco, y más concretamente a su compañero en el ataque, Vinicius Jr, dejó caer en la entrevista que le sorprendió que no ganase el Balón de Oro: "Pensaba que sería para él pero al final ha sido para Rodri... ¿Balón de Oro? ¿Qué es un Balón de Oro? ¿Rodri es un Balón de Oro para ti?", pregunta al aire que lanzó el futbolista.

Centrado en el posible triplete

En todo momento mostró que está 150% concentrado en el Real Madrid y en el gran objetivo del club: "Estoy centrado en este triplete histórico que podemos lograr. Es algo que el Real Madrid nunca ha hecho, así que sería realmente extraordinario lograrlo en mi primera temporada.", aseguró después de hablar sobre su inesperado comienzo de año: "¿Razones? Una Eurocopa que no ganas, en la que no juegas bien, un final de temporada en el PSG en el que juegas mucho menos... Es una acumulación de cosas, lesiones, malas actuaciones , cosas que no he vivido mucho en mi carrera, pero empecé a sentirme bien a finales de noviembre o principios de diciembre".

"¿Mi mal comienzo de temporada? Jugué mal la Eurocopa, perdimos, las lesiones... pero en noviembre-diciembre empecé a sentirme bien"

El gran sueño de Mbappé, y no lo esconde, es ganar la ansiada Champions, competición en la que se centra por completo, concretamente en la eliminatoria de cuartos ante el Arsenal, ¿espera al PSG? (posible rival en semifinales): "Sería el peor error que se podría cometer... Me recuerda al año pasado, cuando todo el mundo daba por hecho que iba a haber una final PSG-Real Madrid. Y al final no llegamos a la final. Así que sólo pienso en el Arsenal".

Al-Khelaifi y próximo entrenador de Francia

El de Bondy no parece guardar rencor a Al-Khelaifi, al que le daría la mano sin problema: "Por supuesto que le daría la mano, y no me imagino escupiendo en mi mano antes de estrechar la suya".

Su vuelta a la selección francesa ha sido la gran noticia del día en el país galo, donde se especuló acerca de un posible divorcio con Deschamps: "¡No! Si hubiera habido una ruptura... Hubo desacuerdos como en cualquier relación, pero nada graves. No se puede llegar más alto que la selección nacional, para los futbolistas está muy claro, tal vez no tanto para el público", zanjó antes de confirmar que el relevo de Deschamps debe ser... "¡Es Zinedine Zidane!"

