Manolas: "Antes de que el Barça fichara a Malcom, no conocía ni su nombre"

Roma y Barcelona están a punto de volver a cruzar sus caminos tras su histórica eleiminatoria de Champions en la que el conjunto romano logró dar la vuelta a la serie con aquel histórico gol de Manolas.

El defensa de la Roma habló en la víspera del duelo de la International Champions Cup y lo hizo para lanzar un dardo contra el último fichaje del equipo azulgrana.

"¿Malcom? No sé quién es, no lo conozco, incluso antes de que fichara por el Barça no conocía ni su nombre. No hay motivos para saludarlo. No quiso ir a la Roma, pues que se vaya mejor al Barça", indicó Manolas.

Y es que Malcom era uno de los jugadores pretendidos por el equipo romano y que estaba prácticamente cerrado hasta que el Barcelona se metió en mitad de la operación.

"No es fácil para mí siquiera pensar en irme, estoy en un equipo que te da todo y en una ciudad hermosa y también veo a otros jugadores que no quieren irse. ¿Eliminar la cláusula? Nunca hablamos de eso", explicó Manolas sobre una posible salida de la Roma.