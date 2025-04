Mamardashvili se apostó 50 euros con Vinícius antes del penalti: "No me ha pagado"

El georgiano Giorgi Mamardashvili, gran héroe de la victoria del Valencia por 1-2 ante el Real Madrid, desveló tras el partido que apostó 50€ con Vinícius Junior a que le paraba el penalti que le chutó en el minuto 13 y que, efectivamente, detuvo.

"Tuve una conversación con Vinícius y gane 50 euros. Le pregunté si quería jugar por 50 euros y gané", comentó en zona mixta a las televisiones. "Me tenía que pagar, pero no me ha pagado", bromeó el georgiano, MVP del encuentro disputado en el Bernabéu.

"Creo que sí era penalti"

Una apuesta que se produjo tras un penalti que el colegiado señaló de César Tárrega sobre Kylian Mbappé, una decisión que compartió el portero del Valencia. "Creo que sí era penalti", reconoció.

"Todos tenemos días malos, pero siempre quiero demostrar quién soy yo. Y hoy lo he demostrado, creo, por eso estoy feliz"

El futuro jugador del Liverpool atraviesa una temporada con altibajos, marcada por errores puntuales que han costado goles al equipo. Sin embargo, el internacional georgiano aprovechó los micrófonos del club para reivindicarse.

"Todos tenemos días malos, pero siempre quiero demostrar quién soy yo. Y hoy lo he demostrado, creo, por eso estoy feliz, contento y tengo que seguir así, en esta línea. Hemos logrado la victoria ante un equipo muy grande, ganamos a un gran equipo", ha dicho.

"Puede ser -sobre si fue su mejor actuación-, pero faltan muchos partidos y lo voy a hacer mejor todavía. Esta es la línea que tengo que seguir siempre", comentó.

17 años sin ganar en el Bernabéu

Lo cierto es que el portero fue clave en una victoria histórica del Valencia en el Santiago Bernabéu, un estadio donde el conjunto ché no ganaba desde hace casi dos décadas. "¿Desde 2008 aquí, no?", preguntó, recordando el dato con una sonrisa. "Es un partido histórico después de 17 años sin ganar aquí. Nos vamos con buena sensación por el buen trabajo".

Mamardashvili también quiso destacar la madurez que está mostrando un equipo joven pero valiente: "Jugamos muy bien tanto defensivamente como ofensivamente, somos jóvenes, pero somos fuertes", apuntó con rotundidad.

Coqueteo con los puestos de descenso

Consciente de que cada punto cuenta en una temporada en la que el Valencia ha coqueteado con los puestos de descenso, el georgiano subrayó la importancia de tener carácter en los momentos clave: "Estamos en Primera División y hay que jugar con personalidad porque si no, no vamos a ganar ningún partido. Hay que jugar así, fuerte, duro y con personalidad", abundó.

Mamardashvili, respaldado por su técnico Carlos Corberán, se ha convertido en una figura clave dentro del vestuario valencianista, y su mensaje refleja las ganas de acabar la temporada a buen nivel antes de emprender su próximo reto en la Premier League.

"No estamos tranquilos todavía"

El Valencia, con su victoria de este sábado, suma ya 34 puntos en su lucha por la salvación, a pesar de que a principios de este 2025 estaba a siete puntos de la permanencia. "En la segunda mitad de la temporada sumamos puntos importantes y hay que seguir. No estamos tranquilos todavía", señaló el meta.

